Gigante do Neuromarketing no Brasil, Prof. Gilberto Augusto cria metodologia de sucesso e fatura milhões

O Embaixador da Educação Digital já impactou negócios de diversos alunos, em imersões sobre marketing de dominação

Eleito o nome do Neuromarketing e Persuasão do Brasil, o professor Gilberto Augusto é responsável por criar a mais relevante metodologia de marketing de dominação da internet brasileira, o Plano Europa, que vem faturando milhões nos últimos cinco anos.

“Eu tenho certeza que o Brasil muda um pouco a cada dia por conta do trabalho do Gilberto”, relata o escritor Roberto Shinyashiki

Além disso, Gilberto é fundador da SpaceEdu, relevante escola de Marketing Digital para Negócios, um dos maiores grupos educacionais do país. Por seus 15 anos de trajetória no meio educacional, recebeu o título de Embaixador da Educação Digital.

Gilberto também atua como mentor de importantes nomes do mercado digital e como conselheiro de diversas empresas de capital aberto, além de prestar consultoria de Marketing Digital.

alunos que já passaram pelos encontros com o professor fazem relatos inspiradores, demonstrando toda a admiração ao Gilberto e os impactos positivos que suas aulas trouxeram aos seus negócios

“Eu tenho certeza que o Brasil muda um pouco a cada dia por conta do trabalho do Gilberto”, relata o escritor Roberto Shinyashiki sobre o professor.

Com formações diversas, que passam pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Brasília, Gilberto realizou no último final de semana, mais um encontro da imersão Plano Europa, uma das maiores do país em Marketing, Vendas e Growth.

Gilberto Augusto é responsável por criar a mais relevante metodologia de marketing de dominação da internet brasileira

Para participar, os interessados precisaram se inscrever e serem avaliados, onde apenas alguns foram selecionados pela equipe.

Os alunos que já passaram pelos encontros com o professor fazem relatos inspiradores, demonstrando toda a admiração ao Gilberto e os impactos positivos que suas aulas trouxeram aos seus negócios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele vive aquilo que ele fala. Ele é uma forma transformacional no Brasil que talvez nunca consiga mensurar o impacto que vai ter, mas com certeza está cumprindo a missão de deixar esse mundo muito melhor do que quando o encontrou”, diz Breno Perrucho, criador do Jovens de Negócios.

Em sua conta do Instagram, que reúne mais de 520 mil seguidores, Gilberto fala sobre a experiência de mais uma edição do Plano Europa.

Marcus Marques, acelerador de pequenas e médias empresas, também dá o seu depoimento sobre a experiência que teve nos encontros da imersão: “Simplificou umas 30 coisas complexas em uma aula extremamente simples, de 15 minutos”.

Em sua conta do Instagram, que reúne mais de 520 mil seguidores, Gilberto fala sobre a experiência de mais uma edição do Plano Europa.

“Finalizamos mais um Plano Europa. Sensação de dever cumprido nesses três intensos dias, repletos de conhecimento, troca e valor. Muito além de marketing, compartilhamos vivências, histórias e causamos impacto. Saímos com a certeza que estamos mil passos mais próximos da realização dos nossos sonhos”.