Ghabi traduz o flerte em música no single “Deu Bom”, marcando uma nova fase na carreira

Em uma nova fase da carreira, a cantora Ghabi lança o single “Deu Bom”, denominado por ela como um pop mais maduro, com um novo visual e uma nova estética. A faixa chegou nesta última sexta-feira 12 de agosto e promete reforçar o empoderamento feminino, a sensualidade e o estilo dançante, que a artista vem se inserindo nos últimos tempos.

“Deu bom” é uma faixa que traduz um flerte em música, com melodia dançante e chega representada pela cor rosa; cor da feminilidade, beleza, alegria e otimismo.”, adianta Ghabi.

O trabalho faz parte do EP “Magreb Latino”, que traz influências do Oriente Médio e do Magreb, presentes na criação da artista que é neta de libaneses. Nesse sentido, o projeto produzido por Ariel Donato, terá 4 faixas, todas compostas por Ghabi em parceria com outros artistas, e apresentará sonoridade que mistura ritmos brasileiros com instrumentos oriundos da cultura árabe, como a tabla e a cítara, mantendo a sua identidade artística, aliada aos traços marcantes de sua cultura.

Cada faixa terá sua identidade visual pautada em uma cor, a qual deverá expressar a sensação trazida pela música, e será lançada em conjunto com um visualizer, ocasionando uma experiência multissensorial ao público.