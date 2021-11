Farmacêutico Gerson Appel cria linha de produtos dermatológicos para atender pacientes com peles especiais

Linha foi produzida para atender pacientes em tratamento contra o câncer, diabéticos e com doenças dermatológicas

A história de Gerson Appel é de muitas realizações na indústria farmacêutica do Brasil. Mas o propósito dele começou mesmo há 16 anos. Além do apreço e muita dedicação à farmácia e produtos dermatológicos, foi dentro do hospital, através de solicitações da equipe de enfermagem que o empresário e farmacêutico desenvolveu uma linha especial para pacientes acamados, em tratamento de quimioterapia e radioterapia, além de diabéticos e com peles especiais.

Appel contou que foco é a regeneração na pele no sentido preventivo e toda a linha foi pensada no bem-estar e cuidado. “Trabalhamos com linhas naturais, como o aloe vera. Além disso, tudo é monitorado para que tenha a resposta certa na pele, pois cada pessoa é única e as patologias atinge as pessoas de uma maneira diferente”, contou.

Os dermocosméticos da Sumred são multifuncionais e proporcionam qualidade e saúde para a pele com o uso contínuo observando os cuidados básicos referentes a cada tipo de pele. Centenas de estudos científicos sérios e bem fundamentados, traduzidos em sua pesquisa com Aloe, mostraram que esse seria o elemento ideal para compor todos os produtos da Sumred.

“Entendemos que a pele precisa ser saudável, e que através de produtos específicos o paciente pode ter mais qualidade de vida, podendo até evitar a amputação de dedos, por exemplo, devido a uma doença”, comentou.

A linha Regenèr da Sùmred foi desenvolvida para cuidados e tratamento de peles especiais, como a pele dos diabéticos, dos idosos, do paciente em tratamento oncológico, problemas dermatológicos como dermatite atópica e xerodermia, e peles pós-tratamentos estéticos, como peeling, laser, micropigmentação e microagulhamento.

“Atendemos todo o Brasil e o objetivo é levar bem-estar, autocuidado e soluções para diversos tipos de pele. Nossa linha também atende a área da estética, para profissionais que utilizam o laser, por exemplo. Os produtos também são usados em hospitais que atendem pacientes vítimas de queimaduras”, contou.

Gerson Appel ainda reforçou que além dos produtos não terem cheiro ou utilizar corantes, o foco é a beleza da pele. “Os produtos Sùmred são à base de Aloe vera especial. Não possuem parabenos, nem álcool, nem glúten. Seus substratos e insumos vegetais são cultivadas de forma sustentável e elaboradas por técnicas que não agridem o meio ambiente”, completou.