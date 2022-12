George Henrique & Rodrigo viajam aos EUA e se apresentam em duas cidades no Réveillon

Dupla sertaneja com quase 1 bilhão de acessos no YouTube se apresentará em Miami e Boston

George Henrique & Rodrigo, uma das principais duplas sertanejas da nova geração, já estão nos Estados Unidos para trabalhar no Ano Novo. Os irmãos goianos se preparam para cantar seus maiores sucessos e a atual música de trabalho, “Cuida da Sua Vida”, em duas cidades norte-americanas.

No dia 30 de dezembro, George Henrique & Rodrigo se apresentam em Miami, importante reduto de brasileiros no estado da Flórida. Já no dia 31, o palco será Boston, capital de Massachusetts. O público irá comemorar a chegada de 2023 com as modas da dupla sensação do sertanejo.

Na bagagem, George Henrique & Rodrigo levam o novo single, “Cuida da Sua Vida”, primeira faixa do EP Influências, lançado em novembro. A música já ultrapassou 6 milhões de streams no Spotify e 8,4 milhões de visualizações no YouTube.

Também não faltarão sucessos como “Vai Lá em Casa Hoje”, parceria com Marília Mendonça e uma das músicas mais executadas em 2021 (mais de 220 milhões de acessos no YouTube e 228 milhões de plays no Spotify), “De Copo em Copo” (90 milhões no YouTube e 75 milhões no Spotify), “Bagunça Minha Vida” (60 milhões no YouTube e 64 milhões no Spotify) e “Tesão da Madrugada”, parceria com Gusttavo Lima (15 milhões no YouTube e 58 milhões no Spotify).

Com 11 anos de carreira, George Henrique & Rodrigo atingem números impressionantes nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a dupla ultrapassou 870 milhões de acessos no canal oficial do YouTube (com 1,33 milhão de fãs) e 225 milhões de execuções no Spotify, onde acumulam 5,4 milhões de ouvintes mensais.

Os EPs lançados em 2022 também somam marcas expressivas no streaming. Ao Vivo em Brasília ostenta 60 milhões de plays no Spotify, enquanto Influências, em menos de dois meses, já alcançou 7 milhões de execuções.