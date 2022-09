Gafisa compra a Bait Incorporadora por R$180 milhões

Produtos para alta renda serão o foco da atuação, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo para a construtora

A Gafisa, uma das maiores e mais respeitadas incorporadoras e construtoras do país, dá mais um passo importante em direção ao mercado de alta renda e reafirma o direcionamento de negócio, com a conclusão da aquisição da Bait Incorporadora, empresa do Rio de Janeiro. O valor da operação foi de R$ 180 milhões, conforme anunciado ao mercado.

Com a conclusão do negócio, a Gafisa anuncia a chegada do executivo Henrique Blecher, como CEO da incorporadora e construtora – mudança importante na estrutura organizacional da empresa que há três anos atuava no modelo de cogestão e não tinha um CEO único à frente do negócio.

Gafisa adquire empresa do Rio de Janeiro e dá passo importante no mercado de incorporadoras do país

Henrique Blecher foi sócio-fundador e CEO da Bait. O executivo possui projetos desenvolvidos com foco na geração de valor, por meio de experiências, em projetos de alto padrão, com foco no público de alta renda. Sua chegada irá potencializar a operação da Gafisa neste sentido, além de marcar uma gestão com foco na geração de caixa daqui para frente.

“Estamos em um momento importante de direcionamento da marca e iremos utilizar todas as forças, background e know-how da Gafisa para atuarmos de forma icônica em um segmento exclusivo e de alta complexidade”, destaca Blecher.

Para essa transição, o executivo implantará uma nova cultura financeira na companhia, focada em lucro sustentável e desenvolvimento de projetos relevantes e de alto valor agregado para os seus públicos. Tudo isso, a partir de uma disciplina monástica de geração de caixa e buscando a diretriz de otimização do capital.

“Estou animado e feliz em fazer parte deste momento que será histórico para a companhia e, em particular, para a minha carreira com mais este case inspirador”, acredita Blecher.

Com foco nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas sedes da Companhia atuarão de forma independente, porém com reporte direto ao CEO Henrique Blecher. Na cidade de São Paulo, permanecem na estrutura o diretor-executivo de Incorporação, Luiz Fernando Ortiz, agora com responsabilidade de gerir com Blecher a área comercial, e o diretor executivo de Engenharia, Fábio Luis Garbossa.

No Rio de Janeiro, Frederico Kessler será o novo diretor-executivo de Incorporação e Cláudio Mazza, diretor executivo de Engenharia. Além disso, Gustavo Nunes assume como CFO, além da área de Relações com Investidores (RI) da companhia, e Sheyla Castro Resende segue como vice-presidente de Gestão e RH.

As unidades de negócios Viver Bem e Gafisa Capital passam a fazer parte, como áreas, da estrutura da Gafisa Incorporadora e Construtora. A Gafisa Propriedades, sob a liderança do CEO Guilherme Pesenti, segue, por ora, como unidade de negócios autônoma e com foco na aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários para geração de renda.