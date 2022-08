Gabriela sem pugliesi, convidada do podcast Meu Lucro da CNN, comenta nova fase e como lida com as finanças

O anfitrião Leandro Munhoz, recebeu a influenciadora digital que acumula mais de cinco milhões nas suas redes sociais para papo descontraído sobre vida pessoal e investimentos

Maternidade, mudanças na vida pessoal e carreira, empreendedorismo e investimentos. Esses foram apenas alguns dos temas abordados no 17 episódio do Podcast Meu Lucro da CNN Brasil, que recebeu a influenciadora digital Gabriela. Isso mesmo: Gabriela sem o Pugliesi – como a influenciadora foi reconhecida em boa parte de sua trajetória na internet.

Logo na abertura do programa, esse tópico foi abordado por Leandro Munhoz, apresentador do podcast. Se referindo a Gabriela como ‘Gabs’, Leandro perguntou o porquê dessa decisão.“Foi uma mudança natural que foi acontecendo com a minha vida, amadurecimento e com a fase que eu tô hoje. Confesso que tinha uma insegurança porque as pessoas me conhecem pelo pugliesi, mas eu sou Gabriela, sempre fui e sempre fiz a minha vida sozinha. Então, da mesma forma que eu amadureci em vários sentidos, como mulher, como profissional, então eu decidi seguir essa nova fase e ser conhecida pelo meu nome. É também uma questão pessoal, já que eu tô literalmente em uma nova fase”, justificou.

Durante o episódio, Gabriela falou abertamente sobre como lida com as finanças. A influenciadora confessou que sempre gostou de guardar dinheiro, mas que por muito tempo utilizou a poupança para esse fim. “Quando eu era mais nova, só colocava o dinheiro na poupança porque eu não conhecia outras coisas. Até porque nem era um assunto muito disseminado. Só de uns cinco anos pra cá que eu comecei a saber que existiam mais opções. Hoje não tenho mais nada investido na poupança”, revela.

“E quem nunca?Jogue a primeira pedra quem nunca colocou nada na poupança” , brinca o anfitrião logo em seguida. “Mas eu pelo menos guardava, né? E esse dinheiro me ajudou muito, por muito tempo”, complementa a convidada. Gabriela conta que hoje opta por ter investimentos diversificados. “Eu tenho uma pessoa que me ajuda e tomo as decisões junto com ela. Tenho dinheiro investido em diversas frentes. Tenho um pouco na renda fixa, um pouco em fundo imobiliário e por aí vai”, conta.

“Eu sou mais conservadora, mas no começo da pandemia eu entrei com tudo nesse mundo, comecei a estudar sobre compra e venda de ações”, conta Gabriela

Ainda falando sobre sua relação com o dinheiro, Gabriela afirma que não é consumista e nem apegada.“Eu trabalho desde os meus 15 anos, então desde essa idade sempre tive meu dinheirinho, sempre fui de guardar, de juntar dinheiro.Mas nunca fui muito ‘gastona’ ou muito consumista. Eu gosto de proporcionar as coisas pras pessoas. Eu gasto em viagens, coisas de casa, mas eu nunca saio para fazer compras, por exemplo. Não é algo que enche meus olhos”, relata.

