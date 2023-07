Gabriel Coppola encanta público com sua estreia como Luca na série “Além do Guarda-Roupa” da HBO Max

Ator brasileiro mergulha no universo do K-drama e K-pop em seu primeiro projeto audiovisual e conquista o público com sua atuação

Gabriel Coppola, renomado ator com experiência em produções como Malhação, De Volta aos 15, Turma da Mônica Jovem e Euphoria, dá um passo importante em sua carreira ao estrear como Luca na nova série “Além do Guarda-Roupa”, lançada recentemente na HBO Max. A trama, inspirada nos dramas coreanos, tem conquistado fãs tanto do K-drama quanto de produções nacionais, e conta com um elenco estelar, incluindo nomes como Pyong Lee, Sharon Cho, Kim Woojin e outros.

Conheça a estreia do ator em “Além do Guarda-Roupa” na HBO Max

Em “Além do Guarda-Roupa”, Gabriel interpreta Luca, um administrador da página de fãs “ImpACTadas”, que faz referência ao famoso grupo coreano ACT presente na história. O enredo de Luca gira em torno de seu web namoro com Nayara, interpretada por Sabrina Nonata, o que cria uma expectativa no público sobre o possível encontro do casal, considerando os acontecimentos misteriosos relacionados ao portal que liga o guarda-roupa de Carol (Sharon Cho) ao apartamento do grupo musical coreano.

A nova série “Além do Guarda-Roupa” promete romance e aventura

Para Gabriel Coppola, participar desta produção representa mais do que apenas um novo papel em sua carreira, pois a série é a primeira produção brasileira inspirada em K-drama. Antes de ser selecionado para o elenco, o ator não tinha contato significativo com o mundo do K-pop ou a cultura coreana, mas ao receber a oportunidade, mergulhou de cabeça no universo do K-drama, estudando as músicas de grupos como Blackpink e BTS, e ficando fascinado com a grandiosidade do fenômeno K-pop.

“Agora que a série estreou, cada novo episódio é uma ansiedade para que a galera assista. Quero fazer muito valer essa oportunidade e quero que o público goste do Luca tanto quanto eu gostei de fazer o personagem ao lado desse elenco incrível. Estar na HBO Max para meu primeiro projeto audiovisual é surreal e a ficha realmente não cai”, revela o ator animado com sua participação na produção.

A direção da série fica a cargo de Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, e os espectadores podem aguardar uma história emocionante e divertida, com uma conexão inédita entre a cultura brasileira e coreana.

“Além do Guarda-Roupa” estreou no dia 20 de julho e já vem conquistando uma legião de fãs com seu enredo envolvente e performances cativantes. A série promete ser um marco na carreira de Gabriel Coppola, que agora se tornou parte do universo K-drama e K-pop, aproximando-se ainda mais dessa cultura fascinante.

Se você é fã de K-drama ou está em busca de uma produção nacional cheia de surpresas, “Além do Guarda-Roupa” é a opção perfeita para mergulhar nessa emocionante jornada entre o Brasil e a Coreia do Sul. Fique ligado nos episódios disponíveis na HBO Max e embarque nessa aventura ao lado de Gabriel Coppola e todo o elenco dessa série imperdível.