‘’Doei todo o lucro para a família dele’’, releva Gabily sobre música com Mc Kevin

A música “Bilhete Premiado” foi gravada um pouco antes da morte do funkeiro, no mesmo hotel da fatalidade

Na última quarta-feira, (1º), a cantora Gabily foi a entrevistada do programa The Noite, de Danilo Gentili, no SBT, e a funkeira, inevitavelmente, citou seu grande amigo, MC Kevin, que faleceu em maio deste ano após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Os cantores gravaram a música “Bilhete Premiado”, dias antes da morte do cantor, em parceria com MC Kevin O Chris. “É o meu maior hit, então, desde que eu compus a música, no tempo de composição que eu fiz em São Paulo, inclusive, a gente já sabia que seria uma virada de chave na minha carreira”, comenta sobre o clipe que já soma mais de treze milhões de visualizações.

“A gente já sabia que seria sucesso, inclusive a gente já trocava áudio, eu, Kevin e o Cris, essa é a música! Vamos fazer e tal… Só que daí aconteceu a fatalidade com o meu amigo Kevin, que participou do clipe, infelizmente, eu acho que isso de uma maneira ou outra acabou potencializando mais, porque as pessoas queriam assistir o último trabalho dele”, lamenta a cantora, que ainda comenta sobre a triste coincidência do clipe ter sido gravado no hotel da fatalidade. “E ele sofreu o acidente no mesmo hotel que a gente gravou o clipe. Então, tipo foi horrível, a gente gravou numa quarta e no sábado aconteceu tudo lá”, visivelmente emocionada, mas lembrando que a morte do cantor foi no domingo.

”Eu doei todo o lucro para família dele, eu não fiquei com nada da música”, revela Gabily

E Gabily fez uma revelação chocando Danilo e os telespectadores: “Para mim foi bem complicado lançar esse clipe, eu decidi lançar depois que conversei com a mãe dele, eu doei todo o lucro para família dele, eu não fiquei com nada da música”, revela.

A cantora está lançando um novo single: “Vou Jogar Para Você”, e anuncia que vai lançar conteúdos em plataformas como o OnlyFas e Instagram (@gabily). “Sim, vai lançar agora esse mês os conteúdos e eu estou muito feliz, porque foram plataformas que ajudaram muita gente na pandemia para fins lucrativos mesmo”, finalizou.

Assista aos clipes de “Bilhete Premiado” e “Vou Jogar Para Você”: