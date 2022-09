Fundamentos da cozinha são tema de curso em escola de gastronomia do DF

Para o intensivo de cinco dias, o professor Diego Koppe reuniu as principais técnicas e os aprendizados para quem deseja conhecer o básico da culinária, ou aprimorar os conhecimentos

Os brasilienses que desejam aprimorar os conhecimentos culinários, ou aprender a cozinhar do zero, terão a oportunidade de fazer uma verdadeira imersão nos fundamentos principais da cozinha. Este será o tema de um curso daEscola Diego Koppe, na 316 Norte, entre os dias 26 e 30 de setembro. O conteúdo será um intensivo de cinco dias com atividades que vão do preparo do almoço ao jantar à noite.

“Cozinhar pode parecer um mistério, mas a verdade é que, assim como andar de bicicleta, conhecer as técnicas e os preparos básicos da cozinha é um aprendizado para a vida”, comenta Diego Koppe. “Além de abrir umleque de possibilidades para criar pratos e ousar com novos sabores, cozinhar traz independência e a segurança da procedência daquilo que é consumido.”

Vale destacar que o foco do curso não será em receitas específicas, mas nas técnicas e fundamentos que são a base da cozinha, incluindo noções sobre o peso e a medida dos alimentos, princípios da higiene, conservaçãode alimentos, métodos de cocção, cortes, utensílios, entre outros tópicos, além das noções de empreendedorismo. Ao fim das aulas, os alunos estarão prontos para trabalhar em negócios do ramo de alimentos e bebidas, ou mesmo administrarrestaurantes e lanchonetes.

As principais possibilidades das massas, incluindo as frescas, as secas e as recheadas, são temas da quarta aula

Temas diários

Os alunos começarão o primeiro dia de curso aprendendo sobre cortes de legumes, incluindo os tipos clássicos, as ferramentas utilizadas e as particularidades do corte e do armazenamento de vegetais específicos. A tardeserá uma imersão sobre caldos e fundos, que termina em um jantar com aula prática e teórica sobre risotos.

Do segundo ao terceiro dia, será a vez de aprender os principais detalhes sobre a manipulação e a cocção da proteína animal, passando pelo frango, o peixe e a carne bovina. Nestes dias, os alunos aprenderão noções decorte, preparo e armazenamento, para valorizar ao máximo o potencial de cada insumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os alunos começarão o primeiro dia de curso aprendendo sobre cortes de legumes, incluindo os tipos clássicos, as ferramentas utilizadas e as particularidades do corte e do armazenamento de vegetais específicos

As principais possibilidades das massas, incluindo as frescas, as secas e as recheadas, são temas da quarta aula. Já no quinto e último dia, é a vez de entender a relação entre a cozinha e as finanças, com noções sobrecusto da mercadoria vendida (CMV), empresas, investimento, entre outros tópicos. Ao fim do curso, o aluno poderá levar para casa os preparos feitos na escola, com direito ao diploma e uma comemoração de encerramento.

Escola Diego Koppe (Crédito: Marília Alves)

Inscrições e investimento

As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla, pelo valor parcelável de R$ 2.300,00 (com 10% de taxa), pelo WhatsApp (61 99891-3769) ou pelo Instagram da Escola Diego Koppe (@escoladiegokoppe), com pagamento via Pix,pelo valor de R$ 2.000,00. Vale destacar que o curso tem limite de oito vagas por turma. O valor do curso inclui os insumos que serão utilizados nas aulas, material didático, o avental utilizado pelo aluno na escola e toucas descartáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Diego Koppe

Sempre em busca de novos conhecimentos e técnicas, o chef, empresário e professor Diego Koppe é dono de uma trajetória marcante na gastronomia, com mais de duas décadas atuando no ramo. O cozinheiro brasiliense é graduadopelo ICIF — Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros, formado em Administração e tem MBA em gestão de negócios. Durante muitos anos, comandou o restaurante Babel, em Brasília.

Em fevereiro de 2022, abriu a Escola Diego Koppe na quadra 316 Norte, na capital federal. No espaço, ensina cursos livres de gastronomia com noções para quem deseja se aventurar na cozinha respeitando as propriedades dosingredientes e as técnicas clássicas. Paralelamente à escola, o chef é diretor financeiro da Federazione Italiana Cuochi (FIC — Brasile), entidade reconhecida pela WACS (Associação Mundial dos Chefs de Cozinha).

Serviço:

Curso “Fundamentos de Cozinha”, da Escola Diego Koppe

Quando: 26 a 30 de setembro

Onde: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte, Brasília

Site

Investimento: R$ 2.300,00 (consultar condições de parcelamento) ou R$ 2.000,00 à vista no Pix

Inscrições e mais informações: via Sympla ou pelas redes sociais da escola, @escoladiegokoppe (Instagram) e (61) 99891-3769 (WhatsApp)