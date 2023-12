Fundadora do pré-vestibular Fernanda Pessoa Grupo Educacional, realiza visita guiada pela Bienal de São Paulo com seus alunos

A professora pernambucana, Fernanda Pessoa, é conhecida pelo diferencial de suas técnicas de ensino

A professora pernambucana, Fernanda Pessoa, fundadora do pré-vestibular Fernanda Pessoa Grupo Educacional, realizou uma visita guiada pela 35ª edição Bienal de São Paulo com seus alunos. A educadora é conhecida pelo diferencial de suas técnicas de ensino.

A fundadora do curso pré-vestibular que mais aprova no país realizou a atividade com os estudantes com o objetivo de unir a experiência do online com a do presencial. A escolha dos alunos contemplados com ida à Bienal foi feita por meio de um sorteio, que contou também com a participação de ex-alunos que residem em São Paulo.

Reconhecida por inovar e proporcionar técnicas de ensino e ferramentas além das tradicionais, Fernanda compartilha em sala de aula conteúdos inovadores, de forma a desenvolver habilidades analíticas e de comunicação no contexto artístico, proporcionando uma experiência única para os estudantes. A visita a essa edição da Bienal, com o tema “Coreografias do Impossível”, reafirma o compromisso da professora em ampliar os horizontes educacionais estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a apreciação estética, enriquecendo o aprendizado para além da teoria. Para 2024, Fernanda pretende visitar outras exposições que acontecerão nas capitais do Brasil, a fim de proporcionar a mesma experiência para mais alunos.

Fernanda Pessoa é empresária, educadora, especialista em escrita criativa e método de ensino, escritora e professora de Linguagens e Redação. Sua instituição educacional possui o maior número de aprovações em vestibulares por mais de 10 anos consecutivos, tendo aprovado somente em 2022 mais de 3 mil alunos. Atualmente, o Grupo Educacional Fernanda Pessoa atende cerca de 50 mil alunos, de todas as regiões do Brasil, com aulas presenciais, em Pernambuco, e online.