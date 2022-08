Fundação Santillana, Editora Moderna e Comunidade Educativa CEDAC lançam o livro “Direção para os novos espaços e tempos da escola’”

A obra acompanha uma série de podcasts que propõe reflexões e caminhos que ressignificam o ensino após a pandemia de covid-19. Ambos estão disponíveis para download gratuito

O livro Direção para os novos espaços e tempos da escola, com organização de Roberta Panico e Tereza Perez, da Fundação Santillana e da Editora Moderna em parceria com a Comunidade Educativa (CEDAC), será lançado no 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação – promovido pela Undime de 16 a 19 de agosto, em Brasília.

A obra é lançada no momento em que a escola sente os impactos da pandemia de covid-19, repensa o seu funcionamento e dialoga com a importância da formação continuada de gestores no Brasil. Dados do Censo Escolar da Educação Básica 2021 mostram que 89,5% desses profissionais têm formação superior, mas apenas 1 em cada 10 possui curso de formação continuada em gestão escolar, com no mínimo 80 horas.

Editora Moderna

O livro busca apoiar equipes escolares na revisão de tradições que vêm se repetindo e que antes da crise sanitária já revelavam processos de ensino ultrapassados, focados em explicações e repetições. Aborda o desafio de organizar a escola em novas bases, experimentando práticas mais ativas, dialógicas e colaborativas, além de propor a reflexão sobre os caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva.

O livro Direção para os novos espaços e tempos da escola e a série de podcast Na Escola – que complementa a obra – estão disponíveis para download gratuito. Os episódios, porém, podem ser ouvidos de forma independente da obra.

Tereza Perezz, diretora-presidente da CE CEDAC e uma das organizadoras do livro

“Organizamos os capítulos a partir de três eixos: aprofundamento conceitual, análise dos contextos das escolas e planejamento de ações para as mudanças que se fazem necessárias no cenário atual da educação. É uma abordagem que alia teoria e prática para apoiar a atuação do(a) gestor(a) na promoção da reviravolta que precisamos fazer na escola”, afirma Tereza Perez, diretora-presidente da CE CEDAC e uma das organizadoras do livro. “É fundamental reconhecer o potencial desse profissional na liderança da comunidade escolar e na implementação das políticas na escola”.

Direção para os novos espaços e tempos da escola tem seis capítulos estruturados de forma propositiva que promovem a reflexão e dão subsídios para a atuação dos diretores e suas equipes para melhorar as condições institucionais num contexto de intensas transformações sociais. Os textos tratam do papel desse profissional na garantia de direitos a todos os estudantes, e aborda temas que atravessam a escola contemporânea: respeito à diversidade, educação inclusiva e o uso qualificado dos recursos digitais. Também são apresentados exemplos inspiradores elaborados com base em situações reais sobre a importância da convivência e do reconhecimento dos estudantes nas diferentes atividades artísticas, culturais e esportivas. O livro ainda discute espaços e tempo na aprendizagem e oportunidades educacionais existentes na comunidade onde a escola está.

Roberta Panico

Durante a leitura, o leitor é convidado de forma prática a refletir sobre o papel da gestora e do gestor escolar com foco na equidade. São apresentadas perguntas indutoras de reflexão, sugestões de materiais adicionais sobre os diversos temas abordados, trilhas de ações e passos a passos, além de roteiros de trabalho e de observação – muitos deles disponíveis para download grátis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O período de pandemia da covid-19 forçou escolas e profissionais da educação a se adequarem a um novo momento, que exige novos formatos de ensino e de relação com a comunidade escolar. Também acelerou mudanças necessárias, como o uso mais frequente de tecnologia no dia a dia e uma estrutura adequada ao ensino híbrido. Sabemos que cada estado do país conta com desafios específicos de sua região e, por isso, é fundamental apoiar os profissionais de direção para que estejam melhor preparados para os novos tempos da escola. Temos grande satisfação em colaborar com uma obra que se propõe a contribuir para que nessa jornada todos nossos estudantes sejam incluídos”, afirma André Lázaro, Diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana.

André Lázaro, Diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana

Para Ivan Aguirra, diretor de Marketing e Serviços Educacionais da Editora Moderna, as escolas têm hoje o desafio de se organizar em novas bases, experimentando práticas que dialoguem melhor com a realidade dos alunos, dos profissionais da educação e da comunidade na qual está inserida. “É por meio da reflexão sobre a prática que traçamos novos caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva. Neste livro, diretores e lideranças escolares terão um norte para promover novos projetos e processos, à luz de todo o aprendizado que tivemos nos últimos anos”, afirma Ivan.

Os temas abordados no livro ganham vida e voz com Na Escola – Um Podcast para Diretoras e Diretores, projeto criado pela Comunidade Educativa CEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santillana. São sete episódios que apresentam conversas com especialistas e líderes com diferentes pontos de vista, experiências e práticas.

”É uma abordagem que alia teoria e prática para apoiar a atuação do(a) gestor(a) na promoção da reviravolta que precisamos fazer na escola”, afirma Tereza

Leitura recomendada para diretoras e diretores escolares, formadores de gestores, estudantes de Pedagogia e estudiosos da área de Educação, o livro é uma referência para pesquisa e obtenção de informações conceituais e práticas. A obra pode ser acessada no link – o download do arquivo é gratuito na versão Epub e PDF. Serão distribuídos 68 mil exemplares impressos para diretores e diretoras escolares em todo o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra dá sequência a uma série de publicações voltadas para a formação do gestor escolar feitas em parceria por CE CEDAC, Editora Moderna e Fundação Santillana. Antes de Direção Escolar, vieram Diálogo Escola e Família: parceria para a aprendizagem e o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens (2019); BNCC – a Base Nacional Comum Curricular na prática da gestão escolar e pedagógica (2018); Projeto Político Pedagógico – Orientações para o gestor escolar entender, criar E revisar o PPP (2016); e O que revela o espaço escolar? um livro para diretores de escola (2013), todos disponíveis para download gratuito em https://www.fundacaosantillana.org.br/publicacoes/