Frank Aguiar faz live para celebrar chegada de São João e vacina contra covid-19

Para celebrar a chegada de ‘São João’, o cantor Frank Aguiar realiza neste sábado, 5 de junho, a live “São João com Frank Aguiar”. A transmissão será pelo canal do Youtube do cantor, a partir das 18h.

O artista, que comemora a festa de casa pelo segundo ano, “Tenho mais um motivo para comemorar, já tomei a primeira dose da vacina contra a covid-19. Lógico que não dá para vacilar, continuo tomando todos os cuidados, e essa live, será para levar um pouco da alegria dessa temporada junina para quem está com saudades. Espero que vocês gostem, e eu já vou adiantando, o repertório está muito bom”.

Desde a infância já cantava publicamente em restaurantes e bailes de debutantes, até que o talento musicais foi descoberto. Em 1992 gravou o primeiro disco em São Paulo.

Os hits “Casado Também Namora”, “Mulher Madura”, “Morango do Nordeste”, “Prenda”, “Alaquitanga Coração”, “Esperando Na Janela”, “Safadin” dentre outros tornaram-se, as músicas mais executadas nas rádios e, até hoje, as mais pedidas nos shows do artista.