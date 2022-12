Fragrâncias das celebridades: descubra o perfume preferido de cada uma

Saiba mais quais são os aromas de Mariana Ruy Barbosa, Rafa Kalimann, Rafael Zulu, Rômulo Estrela e Priscilla Alcantara

O momento de escolher o perfume diz muito sobre a personalidade de uma pessoa, podendo se tornar até mesmo um elemento marcante da identidade pessoal. Pensando neste ponto, você já parou para imaginar quais são as fragrâncias preferida de famosos como Mariana Ruy Barbosa, Rafa Kalimann, Rafael Zulu, Rômulo Estrela e Priscilla Alcantara?

Idôle é o queridinho de Priscilla Alcantara

Sem sombras de dúvidas, as fragrâncias das marcas de luxo são queridinhas das celebridades, que estrelam campanhas nacionais e internacionais para as mais famosas marcas de beleza, como é o caso da atriz Marina Ruy Barbosa, embaixadora de LIBRE, perfume icônico de Yves Saint Laurent, e de Alanis Guillen, a Juma, de Pantanal, que estrelou na campanha de My Way, de Giorgio Armani. E os homens também não ficam de fora! É o caso de Rômulo Arantes, embaixador do descontraído e elegante Polo Blue, de Ralph Lauren.

Azzaro Sport Eau de Toilette é o favorito de Rômulo Estrela

LIBRE Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent, é o perfume escolhido pela atriz Marina Ruy Barbosa, e conta com notas de fougère, coração de lavanda diva, lavandina, flor de baunilha e flor de laranjeira, exaltando as notas florais e o frescor de cada ingrediente, vindos da região entre a França e o Marrocos. “LIBRE para mim, além de um perfume delicioso que faz parte da minha vida, é também um lembrete da minha busca incessante pela minha liberdade. Amo tudo o que ele representa e isso torna a nossa conexão ainda maior. Liberdade é um processo, uma conquista diária. É um exercício se manter fiel ao que você acredita; não se dobrar ao que os outros querem ou esperam de você. Com o meu amadurecimento, estou cada vez mais segura do que quero e isso é a base para eu continuar conquistando minha liberdade todos os dias”, destacou a atriz.

“Polo Blue é meu companheiro inseparável, onde eu vou ele vai também”, afirma o ator Rafael Zulu

Polo Blue Eau de Toilette, de Ralph Lauren, com seu toque refrescante e revigorante, é o escolhido pelos atores e embaixadores da marca Rafael Zulu e Rômulo Arantes. Trazendo uma nova definição de elegância e descontração, o perfume traz um misto de notas quentes e frias: como notas do topo, o melão, a tangerina e o pepino, que proporcionam frescor e vigor, aplicando uma primeira impressão fina frutal e doce. De acordo com Rafael Zulu, “Polo Blue é meu companheiro inseparável, onde eu vou ele vai também. É um perfume na medida certa para mim, combina modernidade com aquele toque de esportividade que eu curto e não abro mão”, já para Romulo Arantes Neto: “É um perfume revigorante. Ao mesmo tempo que traz um frescor, traz também uma elegância que é sempre bem-vinda”.

LIBRE Eau de Parfum é o escolhido de Marina Ruy Barbosa

La Vie Est Belle Eau de Parfum, de Lancôme, perfume icônico da marca sendo vendido cerca de um frasco por minuto, no Brasil, e três frascos por segundo, no mundo todo, é o queridinho da influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann que afirma se sentir feliz ao usar a fragrância: “É lindo poder falar isso sabendo que tem um fundamento, que essa sensação é fundada no que é de fato o propósito da fragrância e eu sei que por trás do desenvolvimento da fragrância e de seu propósito tiveram pessoas pensando em como cada um de nós nos sentimos e esperando que nos sentissem feliz. Todo o contexto de La Vie Est Belle Eau de Parfum, todas as mãos que tocaram esse produto são mãos que pensaram que em algum momento a pessoa que sentisse a fragrância e a usasse, se sentisse feliz e é exatamente assim que eu me sinto”.

My Way Eau de Parfum, de Giorgio Armani, é o preferido de Alanis Guillen, que conta que se sente fresca e muito livre ao usar My Way Eau de Parfum, “O My Way me inspira a sair, ver a luz do dia, ver pessoas, viajar, ver o mundo!”, diz Alanis. My Way Eau de Parfum é uma fragrância floral contemporânea para uma nova geração. As notas de topo são um convite para abrir os horizontes a novos encontros e experiências, compostas por bergamota da Calábria, na Itália, e flor de laranjeira do Egito

Já o Azzaro Sport Eau de Toilette, de Azzaro, representa uma dose de frescor, como um shot de energia, para todos os homens que adotam uma maneira positiva de viver para enfrentar os desafios da vida diária e por isso foi a escolhida como favorita pelo ator Rômulo Estrela. “Azzaro Sport é uma fragrância com frescor único e que promove uma sensação de bem estar prolongada. Gosto de usar e intensificar essa sensação no meu dia a dia.” conta o ator.

A fragrância floral chypre almiscarada Idôle, de Lancôme, é a escolhida pela cantora Priscilla Alcantara. “Idôle pra mim é a representação da mulher que não só admira suas ídolas, mas que se enxerga como uma. Somos todas potências, e se ver assim no espelho é o primeiro passo para eu me tornar inspiração para outras.” afirma Priscilla Alcantara.