Fórum de Gramado, na Serra Gaúcha, recebe CEO da Vila da Mônica em palestra com o tema “Como se tornar referência no mercado de entretenimento brasileiro”

Empresária, formada em Direito e cursando MBA em Gestão Empresarial, Manuela é também sócio-fundadora do Snowland

“Como se tornar referência no mercado de entretenimento brasileiro” é o tema da palestra que a CEO do parque temático Vila da Mônica em Gramado, Manoela da Costa Moschem vai abordar na terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos.

CEO do parque temático Vila da Mônica em Gramado, Manoela da Costa Moschem

Empresária, formada em Direito e cursando MBA em Gestão Empresarial, Manuela é também sócio-fundadora do Snowland, além de presidente e sócio-fundadora da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG) desde 2019.

O parque temático Vila da Mônica de Gramado será inaugurado em outubro de 2022 e mais detalhes do empreendimento serão abordados na palestra de Manoela. O universo lúdico de Mauricio de Sousa, composto de personagens como Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e vários outros, vai ocupar uma área de 11 mil m² e mais de 30 atrações para diversão em família.

Empresária, formada em Direito e cursando MBA em Gestão Empresarial, Manuela é também sócio-fundadora do Snowland, além de presidente e sócio-fundadora da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG) desde 2019.

O evento acontece dias 17 e 18 de agosto no Centro de Eventos do Expogramado, palco de alguns dos mais importantes eventos da cidade como o Natal Luz. As inscrições estão abertas no site do evento e as 100 primeiras garantem um ingresso para o 50° Festival de Cinema de Gramado, que acontece paralelamente ao Fórum.

Mais informações, programação completa e inscrições: www.forumgramado.com.br