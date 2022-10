“Forró de Piano” no Museu da Casa Brasileira com André Marques

Apresentação do músico acontece no dia 16 de outubro, domingo, às 11h

Em seus 25 anos de carreira, o músico André Marques sempre se dedicou à pesquisa dos ritmos brasileiros. Sendo ao lado de Hermeto Pascoal (com quem toca desde 1994), ou a frente de seus grupos Trio Curupira e Vintena Brasileira.

André Marques idealizou o CD e show “Forró de piano”, adaptando a linguagem de um de seus ritmos favoritos para o piano solo

O show ‘Forró de Piano’ de André Marques acontece no Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre Anchieta, no dia 16 de outubro, domingo, a partir das 11h. A apresentação contará com um repertório repleto de clássicos, como “Eu só quero um xodó” de Dominguinhos e Anastácia e “O canto da ema” de Ayres Viana, Alventino Cavalcanti e João do Vale.

André também faz um trabalho de investigação que resultou, ao lado dos músicos de seu sexteto, o método “Linguagem rítmica e melódica dos ritmos brasileiros”.

O concerto é uma parceria do MCB com a Borandá Produções e o Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Incentivado por todo esse trabalho, André Marques idealizou o CD e show "Forró de piano", adaptando a linguagem de um de seus ritmos favoritos para o piano solo, com releituras mais contemporâneas, mas sem perder a essência da linguagem do Forró. Ademais, com esse show, André Marques volta a se apresentar sozinho ao piano, o que não fazia desde 2009, quando lançou seu primeiro CD de piano solo, chamado "SOLO".

Confira o repertório da apresentação:

Eu só quero um xodó – (Dominguinhos/Anastácia)

O canto da ema – (Ayres Viana/Alventino Cavalcanti/João do Vale)

Qui nem jiló – (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)

Sabiá – (Luiz Gonzaga/Zé Dantas)

Acauã – (Zé Dantas)

Lôro – (Egberto Gismonti)

Escuta meu piano – (Hermeto Pascoal)

Festa em Olinda – (Toninho Horta);

Forrozinho nº 1 – (André Marques)

Forrozinho nº 3 – (André Marques)

SERVIÇO:

Música no MCB | André Marques — Show Forró de piano

Data: 16 de outubro, domingo

Horário: 11h

Entrada: R$ 20,00 | R$ 10,00 (meia-entrada)

Local: terraço do Museu da Casa Brasileira

Av. Brig. Faria Lima, 2.705 — Jardim Paulistano, SP

Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô.

Realização: MCB, Borandá Produções e o Programa de Ação Cultural (ProAC).