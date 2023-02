Fórmula 1 em 2023: Band fecha acordo com seis patrocinadores

Além da renovação com Claro, Heineken, Ipiranga e Renault, a emissora firmou parceria mais uma vez com a Philco, já o Bet Aí é a grande novidade para a nova temporada.

Em 2023, novamente, a Fórmula 1 será exibida pela Band. E para garantir uma transmissão de qualidade, a emissora conta com um time de peso no quesito patrocinadores. Claro, Heineken, Ipiranga e Renault renovaram a parceria para nova temporada, a Philco permanece com o top de 5 segundos e o Bet Aí completa o quadro de patrocinadores.

Cris Moreira, diretor-geral de comercialização do Grupo Bandeirantes, disse que as empresas estarão de mãos dadas não só com essa competição, mas com todo o automobilismo da Band. Créditos: Linkedin

“Mais uma vez, grandes empresas do mercado nos segmentos de telefonia, bebida, indústria automobilística e eletroeletrônicos apostaram todas as suas fichas e estarão de mãos dadas não só com essa competição, mas com todo o automobilismo da Band”, diz Cris Moreira, diretor-geral de comercialização do Grupo Bandeirantes em matéria publicada pelo Meio&Mensagem.

Claro, Heineken, Ipiranga, Renault e Philco renovaram a parceria para nova temporada e continuam no quadro de patrocinadores. Créditos: Instagram Para este ano, a grande novidade no quadro de patrocinadores é a Bet Aí. Créditos: Instagram

A nova temporada da competição automobilística contará com 24 provas que serão exibidas pela Band na TV aberta, pela BandSports na TV fechada e também transmitidas pelas rádios, além de contar com a cobertura nas plataformas digitais do grupo de comunicação. A Fórmula 1 2023 terá início no dia 5 de março, no Grande Prêmio do Bahrein.

Apesar do número expressivo de renovações, o Santander que integrava o time de patrocinadores em 2022, não permaneceu com a parceria. Esse ano, a Band disponibilizou cinco cotas másters de patrocínio, além do patrocínio top de 5 segundos.