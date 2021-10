Fontenelle confirma estar solteira e diz que usou dinheiro da Playboy para levar água para o nordeste

‘Quando botei a perereca de fora na Playboy, primeira providência foi colocar dois postos artesianos’, contou a apresentadora

Antônia Fontenelle foi a convidada de Rica Perrone no programa Cara a Tapa, no youtube. Durante a entrevista, a apresentadora confirmou estar solteira, mas não na pista.

“Quem está interessado na minha solteirice? Eu nunca estou na pista, mas estou solteira. Quem vai querer uma mulher que fala o que pensa e tem filhos e neta para criar?”, disse aos risos.

Durante a entrevista, a apresentadora confirmou estar solteira, mas não na pista.

Fontenelle também falou sobre ter posado para Playboy, aos 40 anos, poucos meses após a morte do ex-marido, Marcos Paulo. Ela disse que posou por dinheiro e que a primeira coisa que fez foi levar água para o nordeste, onde ela nasceu:

“Quando botei a perereca de fora na Playboy, primeira providência foi colocar dois postos artesianos. Cada um custou 30 mil reais. Água cristalina. Onde meus pais moram e ao redor, ninguém mais passa sede, não tem mais vaca caindo de sede lá. Coisa que qualquer prefeitura pode fazer, mas preferem trocar voto por um caminhão pipa”.

“Não há nada que você pergunte do meu passado que eu não queira falar. Foi maravilhoso fazer Playboy. Duram me ligou e me convidou. Ele disse que ia negociar o cachê. Eu disse: Duram vamos, pois a novela está acabando e estou dura, não tenho onde cair morta. Mas tem duas pessoas que eu preciso pedir autorização: cheguei em casa, falei com meu filho, ele tinha 18 anos, expliquei que eu estava dura e ele pediu só para que eu o mandasse para estudar no Canadá. Então liguei para o Vicente (ex-sogro, pai de Marcos Paulo) e ele disse vai. Não deixe a oportunidade passar. Liguei para o Duram e topei. Eu só fiz por isso, por causa de dinheiro”.

Ela disse que posou por dinheiro e que a primeira coisa que fez foi levar água para o nordeste, onde ela nasceu

Antônia disse ainda que nesta época pegou muita gente, principalmente os famosos:

“Foi uma fase maravilhosa, peguei quem eu quis. Era boy saindo do WhatsApp”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista a entrevista completa no link abaixo: