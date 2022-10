Focus Fashion Summit 2022 terá transmissão na FashionTV

A 4ª edição do Focus Fashion Summit 2022, maior encontro da indústria têxtil de moda da América Latina, terá cobertura exclusiva do canal FashionTV, do Box Brazil Media Group



Idealizado pelo Instituto Focus Têxtil, o Focus Fashion Summit 2022 ocorre nos dias 25, 26 e 27 de outubro no Pavilhão Azul da Expo Center Norte (rua José Bernardo Pinto, 333, Pavilhão Azul), em São Paulo.

Os participantes

Está será a Focus Têxtil lançará a nova coleção de Verão 23.24, com diversos artigos para os segmentos dos mercados de moda e decoração, entre outros. Além disso, mais de 10 mil artigos estarão expostos.

A equipe do FashionTV vai acompanhar o evento e trará entrevistas com os principais nomes da moda e tudo que acontece nos três dias. Você poderá acompanhar em primeira mão durante a programação do canal, ao longo do dia, nas pílulas do FashionTV News.

O evento contará com três desfiles – um por dia. O desfile de abertura, que ocorre às 18h30 do dia 25, será assinado por Walter Rodrigues, um dos nomes mais importantes da moda brasileira. Os looks mais icônicos da carreira de Rodrigues foram redesenhados pelos finalistas do Design Vision, reality transmitido pelo Fashion TV. Os outros dois desfiles serão de alunos do Instituto Focus Têxtil.

Veja mais informações sobre o evento neste site.

SERVIÇO

Data: 25 a 27 de outubro

