Florianópolis se transforma na capital da moda

Beiramar Shopping promove semana fashion e apresenta tendências para próximas estações

De 21 a 25 de setembro o Beiramar Shopping, em Florianópolis, se transformará no palco da moda no sul do país. Durante cinco dias serão realizados desfiles, palestras e exposições sobre as principais tendências para as próximas estações.

Beiramar Fashion Trends

O Beiramar Fashion Trends traz uma programação multifacetada e aproxima a sociedade das tendências e apostas da moda. A programação da Semana Fashion traz desfiles, palestras e até exposição que apresenta a história deste universo cada vez mais democrático.

O evento ainda terá link com produções universitárias, para apresentar trabalhos das principais faculdades para o coração da cidade.

Uma das atrações do Beiramar Fashion Trends – A exposição Modateca, um projeto que iniciou em março de 2003, no curso de Bacharelado Design em Moda do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina

“Tradicionalmente o Beiramar Shopping se consolidou como reduto da moda, com grandes eventos e reunindo as principais marcas do mercado. Depois de um período, trazemos para o vão central o que há de mais moderno sobre tendências e mercado. E mais, o público encontrará o shopping todo ambientado com as fortes apostas, além de trazermos um espaço para debates, palestras, produções universitárias e um resgate histórico da moda”, explica Carlos Pamplona Jr, gerente de marketing do Beiramar Shopping.

A programação do Beiramar Fashion Trends compreende:

Desfiles: de 21 a 25 de setembro no vão central;

Palestra: dias 22 no vão central;

Exposição: de 21 a 25 de setembro no piso L2;

Modateca: de 20 a 30 de setembro no piso L2.

Atrações culturais: shows durante os desfiles bem como para encerramento da semana de moda.

Desfiles

Serviço:

O que: Semana da Moda no Beiramar Shopping – Beiramar Fashion Trends

Quando: 21 a 25 de setembro

Onde: vão central do Beiramar Shopping

Quanto: gratuito