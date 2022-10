Florianópolis reúne empresários varejistas em evento

Rede Milionária, imersão comandada pelo catarinense Dino Gueno, já passou por diversos lugares do Brasil e oferece mentoria a mais de 400 empresas

Embora os e-commerces tenham se destacado consideravelmente, 87% das compras no varejo ainda continuam ocorrendo de forma presencial, o que implica que os empresários encontrem uma forma de entregar excelência ao consumidor em todos os canais onde estão presentes.

Vale ressaltar que o aumento das vendas online no Brasil bateu recorde em 2021. Um levantamento apontou crescimento de 26,9% em relação ao ano anterior. Estes números foram registrados, sobretudo, por conta da necessidade que as empresas tiveram de vender de forma online na pandemia.

Dino Gueno, autor do livro ‘A Loja que Vende’, promove evento imersivo destinado a varejistas em Florianópolis (foto Andre Beltrame)

Para alavancar as estratégias dos empresários catarinenses que têm encontrado dificuldades de realizar essa transformação digital em seus negócios, o evento Rede Milionária Ao Vivo, que ocorrerá em Florianópolis entre os dias 3 e 5 novembro, reúne um time de varejistas de peso sob o comando do empresário e mentor Dino Gueno. A imersão vai ser realizada no Hotel Majestic e está com inscrições abertas.

De acordo com Dino, o evento é indicado para empresários que têm como desafio crescer seu faturamento e resultados em um cenário de grande competição, mas também de oportunidades.

Mentor de vendas de mais de 200 empresários de varejo, Dino Gueno estará em Florianópolis para evento exclusivo, uma imersão de três dias, no hotel Majestic (foto Andre Beltrame)

“O evento Rede Milionária Ao Vivo é um ponto de virada no faturamento das redes de lojas dos participantes. Na imersão eles poderão recarregar as baterias por meio de inspiração, conhecimento, networking e motivação, para voltar às suas empresas com muito mais conhecimento e estratégia para um faturamento milionário”, destaca o empresário.

O programa Rede Milionária já passou por diversos lugares do país e alcançou mais de 400 empresas por meio de formações, cursos, treinamentos e mentoria. “São empresários dos mais diversos segmentos do varejo, especialmente petshop, eletromóveis, óticas, moda, calçados, materiais de construção e acabamento”, soma Dino.

As inscrições para o evento Rede Milionária Ao Vivo em Florianópolis são limitadas

Garanta a sua vaga

As inscrições para o evento Rede Milionária Ao Vivo em Florianópolis são limitadas e já estão abertas.