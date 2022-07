Florais para cabelo é a terapia capilar do momento

Especialista em visagismo com mais de 30 anos de carreira desenvolveu diferentes técnicas focadas na restauração e regeneração capilar

Leandro Constantino, terapeuta capilar do Salão Jacques Janine Morumbi, inova em tratamentos capilares e lança linha de florais para cabelo. O profissional estuda terapias integrativas desde 2015 e, com a experiência adquirida, quis valorizar a qualidade e o bem-estar dos fios além da beleza.

Leandro Constantino possui 30 anos de experiência e estuda terapias integrativas desde 2015

“Eu acredito que um tratamento completo é integral e começa de dentro para fora, tratando também o campo emocional. Por esse motivo, decidi criar uma nova linha em parceria com a Sandra Epstein, CEO da Ararêtama Brasil, que trabalha com os florais da Mata Atlântica e já conta com mais de trinta anos de mercado”, explica Leandro.

Segundo o terapeuta, todos os dias nós lidamos com o estresse e desgaste do organismo que afeta principalmente os cabelos das mulheres. “Quando estamos passando por um tratamento capilar, esse desgaste emocional pode afetar o processo do tratamento e retardar a apresentação dos resultados positivos”, revela.

O kit de Florais Leandro Constantino

Leandro, que busca sempre inovar em seus tratamentos com equipamentos, máquinas para o tratamento do bulbo capilar e dos fios de cabelo, já desenvolveu diferentes técnicas focadas na restauração e regeneração capilar, utilizando como apoio o avanço da tecnologia, trazendo a inovação para o mercado da beleza.

O kit de Florais Leandro Constantino é composto por três essências: Bem-Estar, Anti Stress e Vitalizar, que prometem proporcionar relaxamento da tensão e controle emocional, redução da ansiedade, sensação de bem-estar e energia positiva. “Os florais são gotas de amor e equilíbrio, pilares principais para estarmos em harmonia e, com isso, lidar com as situações do cotidiano”, considera o terapeuta.

“Eu recomendo como um tratamento complementar à terapia capilar, pois as essências florais vão nutrir o estado emocional, melhorando a visão que você tem de você. Assim, vou poder ajudar em toda a questão da beleza interior e auxiliar no desgaste emocional que afeta o tratamento capilar”, afirma Constantino.

Para conhecer os florais, clique aqui.