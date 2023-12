Fintech catarinense invade a Times Square em busca de novos talentos

De Florianópolis (SC) para o coração de Nova York, a Facility, fintech especializada em crédito consignado, está dando o que falar ao anunciar, na Times Square, 30 vagas para integrar seu time em 2024. A ação inusitada reflete a constante busca da empresa por inovação, não apenas nos serviços prestados, mas também na composição de sua equipe.

Com uma cultura empresarial marcada pelos valores “Desbravador”, “Engajado”, “Obstinado” e “Colaborativo”, a Facility já conta com 150 Facilitadores em seu quadro de colaboradores. A decisão de promover a busca por talentos na Times Square reforça a abordagem única da empresa para atrair e envolver sua equipe.

O vídeo exibido no telão da famosa avenida publicitária apresenta o dia a dia dos colaboradores, destacando a atmosfera “Facility”. A empresa, que em 2023 promoveu eventos mensais de integração, como o inovador Facility Day, busca profissionais com experiência em vendas para agregar ainda mais dinamismo ao seu time.

Os benefícios oferecidos vão além do convencional, incluindo programas de Formatura, Gestação, Casamento, Tempo de Casa, Campanhas de Vendas, Palestras e Coaching. Além disso, a Facility proporciona um ambiente de trabalho diferenciado, com refeitório próprio, aulas de artes marciais com tatame e instrutor profissional, além de viagens exclusivas para os destaques do ano.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da empresa e enviar o currículo com a descrição “Consultor Financeiro”. A iniciativa na Times Square não se limita apenas à busca por novos colaboradores; a Facility também aproveitará o espaço para divulgar sua campanha de 2024, intitulada “Acelerando Conquistas”, que premiará clientes com motos Honda e dispositivos Alexa.

Para a Facility, estas ações na Times Square não apenas reforçam seu compromisso com a inovação, mas também destacam a crença de que, por meio do crédito consignado, qualquer meta é alcançável. A empresa acredita que, ao levar sua mensagem para a avenida mais famosa do mundo, está construindo não apenas uma equipe, mas também uma comunidade que compartilha seus valores e objetivos.