Fim da votação em 59 países: Lula vence na Austrália e Nova Zelândia com quantidade esmagadora de votos

Votação no exterior é apenas para o cargo de presidente da república, resultados começam a ser divulgados e são positivos para o candidato petista_

Brasileiros que moram no exterior também podem votar, mas nesse caso, a votação é apenas para o cargo de presidente da república – diferente do Brasil onde há votação também para deputado distrital, estadual, senador e governador. Os eleitores que moram fora do Brasil começaram a divulgar os boletins de urna de forma extraoficial. A divulgação final será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 17h – horário de Brasília.

Boletim das urnas foram fixados na embaixada brasileira com o resultado, mas a divulgação final acontece às 17h – horário de Brasília

Os países vizinhos, Austrália e Nova Zelândia, contam com uma diferença de 16 horas para o Brasil pelo fuso horário, e por isso foram os primeiros a abrir e encerrar a votação. Segundo informações do boletim de urna fixado na embaixada brasileira, o candidato Luís Inácio Lula da Silva obteve 329 votos de um total de 458 votos contra apenas 71 para o candidato Jair Bolsonaro.