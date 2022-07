Filme sobre criatura misteriosa estreia no Canal Brasil

“Pajeú” é o longa inédito do diretor Pedro Diógenes

Com estreia prevista para esta segunda-feira (18), às 18h, no Canal Brasil, “Pajeú”, longa inédito do diretor Pedro Diógenes, conta a história de uma criatura misteriosa que emerge das águas.

Pedro Diógenes, diretor do longa

No filme, Maristela (Fátima Muniz) sonha constantemente com uma criatura que aparece no Riacho Pajeú. Motivada pelo medo e angústia e na busca de superar o pesadelo que a atormenta, ela resolve pesquisar sobre a história do riacho.

Em conversa com com moradores de diversas idades, descobre que quase ninguém mais da cidade se lembra do Pajeú. Ao mesmo tempo que os sonhos continuam, pessoas próximas a Maristela começam a desaparecer e sua angústia aumenta junto com o medo de também sumir.

O longa é dirigido por Pedro Diógenes e foi exibido em festivais como Cine Ceará, Mostra de Tiradentes e Festival do Rio.