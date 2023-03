Filme que contou com o apoio da Energisa para realização, ‘As Órfãs da Rainha’ conquista prêmios internacionais

O longa-metragem que narra a história de três irmãs portuguesas será lançado em Cataguases nesta quinta-feira (9).

O longa-metragem ‘As Órfãs da Rainha’ ainda não foi lançado no Brasil, mas já conquista prêmios internacionais como o de melhor filme histórico da 14ª edição do Toronto International Women Film Festival.

A obra, da diretora Elza Cataldo, uma produção brasileira, realizada com o apoio do Grupo Energisa e do Polo Audiovisual da Zona da Mata em Minas Gerais, conta a história das irmãs Leonor, Brites e Mécia, criadas sob proteção da Rainha de Portugal e forçadas a viajarem para o Brasil Colônia para casarem e formarem família. O objetivo era ocupar o novo território para a Coroa Portuguesa.

Rodado e finalizado entre os anos de 2017 e 2022, o longa-metragem conta a história das irmãs Leonor, Brites e Mécia, criadas sob proteção da Rainha de Portugal. Créditos: Divulgação

Rodado e finalizado entre os anos de 2017 e 2022, em Tocantins (MG), cerca de 40 pessoas residentes na região da Zona da Mata, entre técnicos, mestres de obra, marceneiros, carpinteiros e outros prestadores de serviço participaram diretamente da construção de Vila Morena, lugarejo fictício onde irá se passar o drama das três irmãs portuguesas, gerando trabalho e renda para centenas de profissionais locais e setores de serviços da região.

A produção fez parte do Edital de Co-investimento para o desenvolvimento do audiovisual na região. Uma parceria público privada que reuniu recursos do Governo Federal — ANCINE, Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeitura de Cataguases, a partir de uma articulação realizada pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho e patrocínio de R$ 1,8 mihão do Grupo Energisa. No total, o Edital investiu R$ 10 milhões em 16 produções audiovisuais na Região.

A sessão especial de pré-estreia será nesta quinta-feira (9), no Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases, com a diretora do filme Elza Cataldo, e a presença do elenco principal – as atrizes Rita Batata, Camila Botelho e Jay Baptista, o ator Alexandre Cioletti, parte do elenco e colaboradores da Energisa.

Nos últimos dez anos, foram realizados na região pelo Polo Audiovisual, com patrocínio da Energisa, mais de sessenta obras audiovisuais, dentre filmes de longas e curtas-metragens, séries de televisão, animações e vídeos clipes, mobilizando cineastas, produtores e equipes técnicas e artísticas de Minas Gerais e de outros estados brasileiros. Grande parte dessas obras já foram exibidas em mostras, festivais, televisão e salas de cinemas, conquistando prêmios e alcançando um grande público no Brasil e no exterior.