Filme “Os Suburbanos” marca a estreia de Luciano Sabino como diretor de cinema

Produção que até hoje é sucesso no canal Multishow e na Globoplay, “Os Suburbanos” saiu da telinha para ganhar as telonas. Isso porque o filme estreia nos cinemas no próximo dia 6 de outubro. Protagonizado por Rodrigo Sant’Anna, o longa marca a estreia de Luciano Sabino como diretor em uma produção cinematográfica.

Aos 61 anos de idade, Luciano trabalhou durante 30 anos como diretor na Globo em novelas e séries como “A Dona do Pedaço”, “Senhora do Destino”, “Hilda Furacão”, “Deus Salve o Rei”, “Caminho das Índias”, “Páginas da Vida”,entre muitas outras. No cinema atuou como ator e estagiário de direção. Esta é a primeira vez que Sabino trabalha dirigindo uma produção de cinema nacional, o que ele define como a realização de um sonho. Além disso, acredita que o atual momento profissional se mostra desafiador.

“O mercado está em transformação. É neste momento que temos que ser resistentes e nos superar, pois a busca de novos caminhos é um desafio constante”, opina.

Filho de pais mineiros, desde criança Sabino tinha o costume de vender revistas usadas em frente ao prédio onde morava, em Copacabana. Além disso, já era apaixonado por cinema e televisão. Em 1977, foi morar com os padrinhos em Santos, no estado de São Paulo.

“Fui para Santos para fazer um curso técnico em eletrônica, embora até hoje eu não saiba o que é um íon. Nessa época eu tinha três paixões: surfar, fazer aulas de inglês e o cinema. Passava por uma fase difícil, meus pais tinham se separado, estava me sentindo muito só e descobri um cinema que se chamava Alhambra, onde os ingressos eram mais baratos e só passava filmes de artes. De manhã estudava e quando não ia pegar onda, ia para o cinema e ficava a tarde toda”, relembra.

Em 1978 volta para o Rio quando surgiu a oportunidade de trabalhar como figurante em “Dancin’ Days”. Foi neste momento que ele decidiu ingressar no Tablado. E na mesma trama veio a chance de ganhar um personagem. Os trabalhos continuaram aparecendo até que em 1981, durante a gravação da novela “Brilhante”, surgiu o interesse pela direção ao reparar o trabalho do diretor Daniel Filho e os bastidores da montagem de cena.

“Enquanto esperávamos a equipe montar a luz e o cenário, me envolvi no trabalho do diretor. Hoje vejo que esse momento foi um divisor de águas para mim. Esse meu envolvimento era reflexo de uma grande fome de saber que tinha comigo desde o início da minha carreira de ator.”, detalha.

Mudança para o trabalho de direção

Antes desse bastidor em “Brilhante”, o ator começou a participar de outros trabalhos como assistente de direção. Um dos primeiros foi a comédia infantil “Os Paspalhões & Pinóquio 2000” e a montagem teatral de “Capitães de Areia”. Além disso, ele também teve alguém que até hoje considera um “mestre”. Antônio Abujamra.

“Abu odiava que o chamasse de mestre”, conta, entre risos, Sabino.

A parceria se deu no Teatro de Vanguarda, quando Abujamra fundou no Rio a companhia “Os Fodidos Privilegiados”. A partir daí, Sabino começou a trabalhar ao lado dele como assistente de direção.

Luciano afirma que procura aprofundar o trabalho de atuação nas produções que dirige com o intuito de fazer a atriz e o ator saírem da banalidade, seja na comédia ou na tragédia.



“Me proponho a ser um provocador e organizador de talentos. O propósito é potencializar a assinatura vulcânica de cada um”, conta o diretor que ministra aulas de atuação há mais de 30 anos.

Trabalho em “Os Suburbanos” na televisão e no cinema

O convite para dirigir a série “Os Suburbanos” surgiu em 2015. A química com Rodrigo Sant’Anna foi imediata e o diretor conta uma curiosidade que aconteceu nos primeiros encontros. De acordo com Sabino, era necessário que cada cena fosse filmada, pelo menos, duas vezes por causa da cinematografia e diferentes planos de câmera. E o resultado foi considerado espetacular e divertido por todos.

“É uma facilidade trabalhar com o Rodrigo e com os demais atores porque eles são muito inteligentes e disponíveis. E na filmagem das cenas todos nós celebrávamos a vida e o humor”, celebra.