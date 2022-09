Filme brasileiro é destaque em festival internacional realizado em Madrid

Programação inclui atividades culturais, com mesa redondas e diálogos com escritores sobre a versatilidade da literatura latino-americana e espanhola

O filme “À Beira do Caminho”, obra assinada pelo brasileiro Breno Silveira, que morreu este ano durante as filmagens de seu último filme, é uma das principais atrações da 2ª edição do Festival Celebremos Ibero-América (CIB Fest).

Realizado em Madrid, entre os dias 19 a 25 deste mês, o evento da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) conta com 30 atividades diferentes pensadas para os amantes de gastronomia, literatura e cinema.



À Beira do Caminho do cineasta Breno Silveira é destaque em Madrid

A programação inclui atividades culturais, com mesa redonda e diálogos com escritores sobre a versatilidade da literatura latino-americana e espanhola, além de uma imersão nas delícias mediterrâneas, e exibição de filmes assinados por diretores de países latino americanos.

A intenção é reivindicar Madrid como capital ibero-americana, por meio de um programa plural que vai destacar a riqueza e diversidade cultural dos países ibero-americanos no coração da capital espanhola.

Breno Silveira

Serviço

Para conferir como acompanhar a programação, basta fazer a inscrição previamente no link já disponível para cada evento no site da OEI – https://oei.int/eventos