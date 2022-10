Filme “A Cozinha” será exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

Com roteiro de Felipe Haiut, que protagoniza o longa com Julia Stockler, filme dirigido por Johnny Massaro aborda os impactos das normas de gênero e sexualidade na construção das identidades e dos afetos masculinos

“A Cozinha”, ficção que marca a estreia de Johnny Massaro na direção de longas-metragens, será exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo nos dias 25 e 29 de outubro.

Julia Stockler e Felipe Haiut em cena no filme ‘A Cozinha’ (Foto: Divulgação)

Escrito e protagonizado por Felipe Haiut, que também assina a produção junto com Massaro, o filme tem no elenco Julia Stockler (em sua primeira produção depois de “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz), Catharina Caiado e Saulo Arcoverde.

O longa teve sua primeira exibição no Festival do Rio, na mostra Première Brasil – Novos Rumos, com sessões esgotadas, sendo o único filme do evento a ganhar uma sessão extra.

A produção, que manteve o elenco original da peça homônima encenada em 2017, gira em torno do reencontro de Miguel (Felipe Haiut), artista em crise, e Rodrigo (Saulo Arcoverde), um amigo de infância.

Saulo Arcoverde, Julia Stockler, Johnny Massaro, Catharina Caiado e Felipe Haiut. crédito: Andressa Guerra

As presenças inesperadas de Letícia (Julia Stockler), com quem Miguel vive um relacionamento fracassado, e Carla (Catharina Caiado), noiva de Rodrigo, instauram um clima de tensão entre eles. Em meio a conversas banais e o resgate de memórias reprimidas, a hostilidade entre os quatro aumenta quando Letícia questiona a sexualidade de Miguel.

As personagens vocalizam uma crítica irônica sobre as relações amorosas contemporâneas, sobretudo no que diz respeito à incapacidade dos homens em lidar com suas fragilidades diante do machismo estrutural. Ao mesmo tempo, aponta o feminino como possível guia para pensar a manifestação livre e autêntica do afeto na desconstrução dos padrões estabelecidos.

A equipe do filme é formada por profissionais como o diretor de fotografia argentino Diego Robaldo, o produtor musical Arthur Braganti, indicado ao Grammy Latino por Letrux aos Prantos, o desenhista de som Bernardo Uzeda, laureado no último Festival de Gramado, e a atriz Julia Stockler, protagonista do filme A Vida Invisível, de Karim Ainouz, vencedor do prêmio Un Certain Regard na edição de 2019 do Festival de Cannes. A Cozinha ainda conta com a colaboração musical especial da cantora Alice Caymmi.

Julia Stockler e Felipe Haiut

Sessões na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

25 de outubro (terça), às 20h40 — Espaço Itaú de Cinema – Augusta Sala 1 (R. Augusta, 1475 – Cerqueira César, São Paulo)

29 de outubro (sábado), às 15h — Cineclube Cortina (R. Araújo, 62 – República, São Paulo)