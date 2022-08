Filipe Ret anuncia Mc Maneirinho como novo contratado de seu selo em show no RJ

Com mais de 8 mil pessoas, evento gerou congestionamento na Barra da Tijuca e conta com famosos como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Poze, Gabriel Medina, Gabigol, entre outros

Filipe Ret agora é responsável pela carreira de Mc Maneirinho. Um dos grandes nomes da música, o artista é responsável pelo selo “NadaMal”. Fenômeno, mas plataformas de streaming, Maneirinho passa a fazer parte do cast da empresa.

O evento, que contou com participações de grandes nomes do segmento, como TZ da Coronel, além de outros artistas do selo, como PJ Houdinni, Caio Luccas, Johnny Monteiro, Dallas, Anezzi e Aren.

“Maneirinho está dando sold out no maior palco da América Latina é isso mostra só um pouquinho da nossa força”, explica Filipe Ret.

Com grandes nomes na plateia, como Paulo André Camilo, amigo e fã de Mc Maneirinho, a cantora Ludmilla, Poze, Orochi, Cabelinho, Gabriel Medina e Gabigol, o evento parou a Barra da Tijuca.

“Hoje é uma das melhores noites da minha vida. É o início de um novo projeto ao lado desses caras que eu sou fã. E estou tendo a honra de trabalhar”, ressalta Maneirinho.

Com cerca de 8 mil pessoas, o evento parou a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma longa fila se formou na entrada do Espaço Hall, uma das casas mais importantes da América Latina.

“A gente ainda está no começo, então só de ver a galera apostando na nossa tropa, no selo, até antes de a gente se estruturar, a gente vê que tem um potencial gigantesco”, finaliza Ret.