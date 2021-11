Festival São Paulo Oktoberfest prepara rota gastronômica em grande evento em novembro

Maior festival alemão de São Paulo em período posterior ao tradicional, para acompanhar a evolução da vacinação

A quarta edição da São Paulo Oktoberfest, de 25 de novembro a 12 de dezembro (quinta-feira a domingo) na inédita Vila Alemã, no Brooklin, anuncia seu cardápio recheado de delícias da gastronomia germânica, com 60 opções diferentes para os visitantes, sendo 25 pratos típicos assinados pelo renomado chef Werner Rotzinger.

Entre os pratos típicos preparados para o festival estão o “Joelho São Paulo Oktoberfest com Chucrute, Batata cozida e Mostarda”, “Barriga Suína Munique com Molho de Cerveja”, “Bretzel”, “Salsicha Branca com Chucrute”, sobremesas germânicas como “Strudel de Maça da Soraia com Creme de Baunilha”. Os preços dos pratos variam de R$ 15,00 a R$ 96,00 e além da gastronomia tradicional, os visitantes vão poder saborear o “Salmão defumado ao Chef Werner” e também opções da culinária brasileira como o mini croquete de gorgonzola, linguiça de metro, entre outros.

As receitas do chef Werner trazem a alta gastronomia alemã para a cidade de São Paulo com sabores e a qualidade dos ingredientes como carnes e salsichas da Aurora Alimentos. “Preparamos um cardápio especial para esta edição da São Paulo Oktoberfest 202, para as famílias que ficaram tanto tempo em isolamento social. Por isso, não faltarão os pratos típicos mais pedidos em outras edições como o tradicional e mais vendido ‘Schweine Haxe mit Sauerkraut, Gekochten Kartoffeln und Senf’, o ´joelho de porco com chucrute, batatas cozidas e mostarda´”, garante o cheff alemão.

Ele também criou um prato exclusivo para este ano de 2021, um salmão com temperos especiais e levemente defumado e servido quente com salada de batatas e com ervas.

“A São Paulo Oktoberfest marca neste ano a retomada dos grandes eventos de entretenimento da capital. Vamos proporcionar uma diversão segura e de qualidade para toda a família e ao mesmo tempo voltar a celebrar a alegria e a amizade entre a comunidade alemã e brasileira, seguindo todos os protocolos sanitários”, comenta Walter Cavalheiro Filho, fundador da São Paulo Oktoberfest. “Além de ser um evento seguro, nesse momento ele também precisa parecer seguro e por isso vamos investir na comunicação dessa segurança com os nossos públicos”, complementa Cavalheiro.

Programação completa está disponível no site oficial do evento

Para a 4ª edição da São Paulo Oktoberfest são esperadas mais de 70 mil pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários do governo do Estado. “A São Paulo Oktoberfest tem reunido cada vez mais fãs não somente na capital paulista, mas em todo o país, o público crescente vem de várias regiões do Brasil com toda a sua família e compartilha alegria no festival, vivencia experiências, curte os shows, prova da gastronomia típica e é o maior responsável pelo sucesso do festival, por isso, hoje, meu agradecimento especial é para todos que participam conosco desde a primeira edição, inclusive nos anos de pandemia em que não foi realizado, sempre interagindo pelas redes sociais e dando sugestões para melhorar a festa”, agradece Walter Cavalheiro Filho, fundador e organizador do festival.

“Teremos pratos brasileiros bastante apreciados pelos paulistas, tudo feito com muito capricho e carinho”, comenta Werner

A Vila Alemã está localizada na Av. Chucri Zaidan, no Brooklin, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e que reúne a maior quantidade de descendentes da comunidade alemã no Estado. O novo espaço é o início de um projeto ainda maior para os próximos anos, que deverá marcar a celebração de 200 anos da imigração alemã, em 2024.