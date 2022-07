Festival Queijo, Café e Cachaça no Sul de Minas Gerais

Caxambu recebe festa com entrada gratuita, gastronomia, palestras e programação de shows

A cidade de Caxambu, em Minas Gerais, reúne produtores da região da Serra da Mantiqueira a partir desta quinta-feira (14) e prossegue até o domingo (17). O evento faz parte do Festival de Inverno 2022 e acontece durante quatro dias e noites no Calçadão da cidade.

Os visitantes poderão apreciar a qualidade de produtos artesanais e conhecer as novidades e tendências do mercado em Caxambu. A estância hidromineral, conhecida em âmbito nacional por suas águas termais de poder medicinal, promove a terceira edição do Festival Queijo, Café e Cachaça. A entrada é gratuita.

O festival é considerado um dos principais do gênero no Estado de Minas Gerais. A diversidade dos produtos regionais em exposição e a gastronomia encontrada na praça de alimentação o tornam ideal para o encontro e confraternização de toda a família, amigos e casais. É uma opção diferenciada para se vivenciar horas de entretenimento e lazer.

Para incrementar o espaço do 3º Festival Queijo, Café e Cachaça, oito shows estão confirmados para animar o público. São dois em cada dia do evento. Para a abertura da programação, sobe ao palco na quinta-feira (14), às 15h, o Mamão Papaia. Patronagens Band fecha a noite de programação, a partir das 20h.

Na sexta-feira (15), às 15h, a atração é o cantor Thales Mendonça. Depois, às 20h, Garibaldos vai agitar o público presente. A agenda cultural prossegue no sábado (16), às 15h, com Leandro Marques e a noite ganha ritmo ao som da banda Sequência Aleatória, a partir das 20h.

O velho e bom samba é a atração do domingo (17). A partir das 12h, Samba Brazucas promete colocar os visitantes para dançar. Para fechar a programação do festival, Radiozara faz a apresentação às 20h.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Caxambu.