Festival Julino do Parque da Cidade em Brasília terá shows de Lenine e Lucy Alves

O Festival Julino do Parque da Cidade está chegando em 2024 para trazer toda a energia e alegria das festas juninas para o coração de Brasília. Com shows de Lenine e da cantora Lucy Alves, o evento ocorrerá em 13 de julho com uma programação que inclui um tributo a Luiz Gonzaga pelo Trio Balançado e apresentações de quadrilhas locais, prometendo muita música e diversão para o público da capital, sem falar na gastronomia, com participação de restaurantes da cidade.

Edição de 2023 (Crédito: Paulo Cavera)

Lenine é vencedor de diversos prêmios como Grammy Latino e Prêmio da Música Brasileira, com uma trajetória de mais de 40 anos na música, que ganhou impulso nos anos 1990. Os sucessos do cantor pernambucano incluem canções como “Hoje eu quero sair só” e “Simples Assim”, presentes no repertório dos shows mais recentes do artista, que carregam a sonoridade original dos discos, acompanhados pelo baterista Pantico Rocha e pelo produtor musical Bruno Giorgio, filho de Lenine e responsável por produzir, mixar e masterizar vários trabalhos dele nos últimos anos.

Lenine (Crédito: Jairo Goldflus) Lucy Alves (Crédito: Divulgação)

A cantora e atriz Lucy Alves, por sua vez, ficou conhecida por participar do programa The Voice Brasil em 2013, no qual foi a 2ª colocada. No ano seguinte, lançou seu primeiro álbum de estúdio, e atualmente transita entre a música – com direito a uma indicação ao Grammy Latino – e trabalhos de atuação para TV, como as novelas “Travessia” e “Amor de Mãe”, da TV Globo. Lançamento mais recente da atriz, o EP “Flor de Sol” (2024) inclui faixas em parceria com Ivete Sangalo, Rachel Reis e a banda Àttooxxá. Ela soma mais 3 milhões de streams no Spotify e mais de 5 milhões de views no YouTube.

Edição de 2023 (Crédito: Paulo Cavera)

O Festival Julino vai acontecer no Estacionamento Ana Lídia, no Parque da Cidade, que terá uma área de mais de 7.500 metros quadrados transformada em um verdadeiro arraial, repleto de barracas de comidas típicas, brincadeiras e decoração temática, com bandeirinhas coloridas e uma animada fogueira. A programação começa às 17h e se estende até 1h, totalizando 8 horas de muita alegria e música.

Para os amantes da típica culinária junina, o evento contará com 15 operações de comida e bebida com restaurantes de Brasília, das típicas iguarias como canjica, pipoca, milho verde e quentão, até pratos como caldos, pamonha e churrasco de carneiro. Também haverá barracas com brincadeiras típicas, garantindo a diversão do público.

As vendas para o Festival Julino do Parque da Cidade 2024 abrirão em 23 de maio, ao meio-dia, pela Bilheteria Digital. Quem realizar um cadastro prévio na página do evento, no link disponível na bio do Instagram @festivaljulinobsb, garante um desconto no dia da abertura das vendas.

Serviço

Festival Julino do Parque da Cidade 2024

Data: 13 de julho (sábado), das 17h à 1h

Local: Estacionamento Ana Lídia, no Parque da Cidade

Ingressos: vendas a partir de 23/05 ao meio-dia, na Bilheteria Digital, a partir de R$ 40

Mais informações: @festivaljulinobsb