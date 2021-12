Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show prestigia fotografias que marcaram 2021

O evento mostra a arte que resiste, a fotografia que reconecta

O mundo é cheio de arte, apesar de muitas serem banalizadas como algo comum. Um dos grandes elementos artísticos que temos é a fotografia, que precisa ser valorizada e agraciada sempre. Para prestigiar imagens incrivelmente belas, é realizado o Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show.

Foto: Eduardo Bitencourt – Natureza em Fúria – Estatuetas de Melhor Foto Digital e Capa



Em 2021, na 7ª edição do evento, fotógrafos brasileiros e estrangeiros foram premiados. O festival mostrou também como a humanidade foi desafiada e, mesmo em meio as dificuldades, a arte resistiu, ecoou e ressignificou tudo ao redor.

Foto: Lucas Mello – O Repouso da Abelha – Estatueta de Melhor Foto Neo



Foram mais de 16 mil fotografias recebidas pela equipe do evento. A sensibilidade artística e a qualidade técnica exibida pelas obras dos candidatos às estatuetas foram marcantes na edição 2021 do BPS, exigindo um trabalho minucioso da curadoria.

Foto: Marcia Marchetto – Vila de Pescadores – Estatueta Melhor Foto Astrofotografia



Na edição deste ano, o BPS distribuiu R$50 mil em prêmios. A imagem premiada com a estatueta da categoria Foto Digital levou também o prêmio da capa do livro Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show 2021.

Foto: Marcos Ferreira Sá – Kameramerar – Estatueta de Melhor Foto Randômica



O Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show foi realizado virtualmente e transmitido pelo canal BPS Channel, no Youtube, no último sábado, 4. Aconteceram palestras e uma maratona on-line com os maiores fotógrafos do mundo. O conteúdo compartilhado e o anúncio dos prêmios continuam disponíveis no canal.