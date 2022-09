Festival Híbrido SP foca na cultura e no empreendedorismo canábicos

Nos dias 8 e 9 de outubro, evento promoverá painéis educativos sobre o papel da cannabis em diversas áreas da sociedade, no Komplexo Tempo, em São Paulo

A primeira edição do Festival Híbrido SP, no Komplexo Tempo, em São Paulo, acontece nos dias 8 e 9 de outubro. O evento, que tem como principal objetivo apoiar a ressignificação mercadológica de produtos à base da cannabis já legalizados no Brasil.

Dezenas de expositores nos segmentos de head shops, universo grow, beleza, embalagens e produtos de medicina alternativa farão do Híbrido o primeiro festival com foco no empreendedorismo canábico planejado para o Brasil.



O sócio da Bem Bolado, Fabrício Penafiel fará parte da roda de conversa sobre uso do cânhamo nas indústrias da moda e beleza

Entre as marcas confirmadas estão Kaya Mind, Tio Bob, Sadhu Group, Lion Rolling Circus, Bem Bolado, The Green Hub, Tá Suave, Pay-Pay, Up Grinder, Pangaia, além das associações É de Lei e Accura, que também terão um estande no local.

Os ingressos podem ser comprados pela plataforma Sympla, no link, https://www.sympla.com.br/1-edicao-do-festival-hibrido__1696804?share_id=0 por R$ 60, sujeito ao término do lote.

Evento foca na cultura e no empreendedorismo canábicos

Cronograma :

08/09

13h – 13h30: Abertura do evento – Cristiano Maronna

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h – 14h40: Direito Canábico Associativo

15h – 15h40: O Uso da Cânhamo e seus derivados na indústria da Moda e Beleza

17h – 17h40: A legalização da cannabis como geradora de novos negócio

18h-18h40: Pangaia – Futuro Verde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

09/09

13h-13h40: Kaya Mind – Empreendedorismo Canábico

14h-14h40: Pangaia – CDB no Esporte

15h-15h40: Gastronomia Verde Um Futuro Sustentável

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h – 16h40: Pangaia – Medicina do Futuro

18h – 18h20: Desfile Bem Bolado (participação cantor Sant, do Poesia Acústica)

SERVIÇO – FESTIVAL HÍBRIDO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 8 e 9 de outubro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Complexo Tempo – Av. Henry Ford, 511 – Parque da Mooca, São Paulo – SP

Horário: Das 11h às 21h

Valor: R$ 60,00

Ingressos: Link https://www.sympla.com.br/evento/1-edicao-do-festival-hibrido/1696804

Capacidade máxima: 2 mil pessoas por dia

Mais informações acesse: Link https://www.hibridosp.com.br/