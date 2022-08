Festival Elo em Brasília apresenta toda a diversidade da Orquestra Petrobrás Sinfônica no próximo final de semana

Confira três concertos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sob a regência do maestro Felipe Prazeres: Metallica – Black Album Sinfônico; A Magia da Orquestra com trilhas da Disney; e com a cantora Roberta Sá como convidada

Chegou a vez de Brasília receber a Orquestra Petrobras Sinfônica. Depois de passar por Ribeirão Preto, Campinas e Rio de Janeiro, o Planalto Central será palco para três concertos especiais, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, que unem a música clássica ao heavy metal, MPB e clássicos infantis em versões sinfônicas, nos dias 26 e 27 de agosto (sexta e sábado), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Maestro Felipe Prazeres

Na abertura do evento, sexta-feira, a Orquestra apresenta, às 21h, um espetáculo destinado aos fãs da banda liderada por James Hetfield. Em Metallica – Black Album Sinfônico, sucessos como “The urforgiven”, “Enter Sandman” e “Nothing else matters” ganham versões sinfônicas com violinos elétricos no lugar dos solos de guitarra. “Essa diferença nos gêneros que vamos apresentar é o que faz da Orquestra Petrobras Sinfônica uma orquestra plural”, explica o maestro Felipe Prazeres.

A Magia da Orquestra promete emocionar o público com as trilhas marcantes de animações da Disney

No sábado pela manhã, o programa é para toda família. Às 11h, o concerto A Magia da Orquestra promete emocionar o público com as trilhas marcantes de animações da Disney como “Rei Leão”, “Frozen”, “Encanto”, “Moana” e “Aladdin”, com a participação dos cantores Marcelo Coutinho e Analu Pimenta. “Nossa escolha de repertório é feita para convidar o público a conhecer o universo dos concertos e deixar para trás a ideia de que a música sinfônica é engessada, longa ou específica de um estilo musical. O objetivo é levar a música popular que escutamos no rádio ou na televisão para uma linguagem sinfônica”, afirma Cristiano Alves, presidente da Diretoria Artística da Orquestra.

Cristiano Alves, presidente da Diretoria Artística da Orquestra

Na última apresentação do dia, a Orquestra Petrobras Sinfônica divide o palco com a cantora Roberta Sá. No repertório desse encontro entre a música clássica e a MPB, acontece uma mistura poética de sambas consagrados e bossa nova. Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a cantora, uma das mais belas vozes da nova geração, vai interpretar “Samba de um minuto”, “Mais alguém”, “Água da minha sede”, entre outras músicas de sucesso.

Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta em Brasília sexta e sábado

Serviço:

Orquestra Petrobras Sinfônica

Festival Elo

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

End: SDC – Brasília, DF

26/08, às 21h – BLACK ALBUM

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/75470/d/151728

27/08, às 11h – A MAGIA DA ORQUESTRA

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/75472/d/151730

27/08, às 21h – ROBERTA SÁ E ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/75473/d/151731/s/1001307