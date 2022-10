Festival Ecoando no Arpoador contou com a presença de Eduardo Sterblitch, Felipe Roque, Alline Azevedo e foi marcado por muita alegria e curtição do público presente

Evento gratuito no Parque Garota de Ipanema encerrou no domingo com show de Geraldo Azevedo

O primeiro dia de Festival Ecoando, sábado (15), no Arpoador, foi marcado por muita alegria por parte do público e uma vibe acolhedora e animadora dos apresentadores Louise Heine e Rafa Oliveira. Luthuly | crédito Lupa Comunicação Entre os convidados presentes, Alline Azevedo (bailarina da Anitta), Felipe Roque, Ivan Mendes, Eduardo Sterblitch e Felipe Cabral dançaram do início ao fim. O sábado de estreia do festival contou com apresentações do DJ Ramone, Becca Perret, Analu, Gui Valença, Mariana Mug, Patrick Vieira, Betta, DJ Nicko, Luthuly, Leandro Léo feat Jota Pê, Tibí e DJ Marisa D’amato. Mariana Mug | crédito Rodrigo Rocha Becca Perret | Crédito Rodrigo Rocha “Música boa e gratuita. É isso que nossa cidade precisa e merece. Curtir um dia de sol e poder desfrutar de um festival como no mesmo clima. E o principal, dar espaço para esses jovens talentos da nossa música”, disse Alline Azevedo, bailarina da Anitta. Alline Azevedo | crédito Rodrigo Rocha Felipe Roque | crédito Rodrigo Rocha O domingo (16), foi a vez de DJ Nicko, Liza Lou, Guga Sabatiê, Júlia Jóia, Cammie, Feyjão, DJ Ramone, Adora, Amanda Coronha, Lary, Izrra e do headliner do evento Geraldo Azevedo. “Coisa linda estar cantando pra esse público, sentir o poder da cultura e da música em um espaço tão emblemático pro carioca. Esse é só o começo, Festival Ecoando veio pra ficar!”, disse Luthuly agitando o palco do Ecoando. O Ecoando fez a distribuição de mudas de plantas nos dois dias de evento, que simbolizou a entrega do replantio que está sendo executado na praça, a fim de compensar o CO2 produzido e conscientizar os participantes. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O “Festival Ecoando” contou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Rio, Recicla Orla, Rádio MOOD, Rolling Stone e Evino.