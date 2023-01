“Festival de Verão Salvador” ao vivo e com exclusividade no Multishow

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gloria Groove, Ludmilla, Ney Matogrosso, Olodum, e outros nomes da música brasileira compõem o line up do evento que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições da capital baiana

Está oficialmente aberta a temporada de verão e o Multishow já está pronto para a estação mais quente do ano! O Festival de Verão Salvador chega às telas do canal e é claro que a marca assumiu a missão de levar a experiência completa para seus espectadores.

Ivete estará ao lado de Luedji Luna para representar a baianidade

O evento está de volta após a pausa anunciada em 2020, e com direito a muitas novidades, como a estrutura dos palcos e os encontros inéditos entre vozes potentes do país! O público de casa poderá acompanhar ao vivo e com exclusividade a festa que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, a partir das 16h30, no Multishow, e disponível também na transmissão simultânea do Globoplay + Canais Ao Vivo para assinantes.

Duda Beat se apresentará ao lado de Carlinhos Brown

Sob o comando da transmissão, um time de peso foi escalado! Guilherme Guedes, Kenya Sade e Dedé Teicher vão levar para o público de casa o gostinho de acompanhar de perto o festival, diretamente do Parque de Exposições, em Salvador. As plataformas digitais do Multishow vão garantir a cobertura do que rola de mais quente nos bastidores do evento, enquanto as redes do Globoplay vão comentar os momentos mais especiais dos shows.

Evento está de volta após a pausa anunciada em 2020, e com direito a muitas novidades

Com o mote “Somos Mundo”, o festival vai fomentar conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento, cultura baiana e diversidade, além de promover a junção inédita de artistas através de uma nova estrutura. Serão 16 shows por dia, divididos entre os palcos Cais e Ponte.

A proposta do Festival é ousar e abusar dos diferentes estilos, gerações e ritmos que as cenas baiana e nacional oferecem. Durante a transmissão, o público de casa irá se divertir com encontros inesquecíveis, como Criolo e Ney Matogrosso, Ludmilla e Glória Groove, Saulo e Marina Sena, Jão e Pitty, Baiana System e Olodum, Carlinhos Brown com Duda Beat e Àttooxxá.

Grandes vozes femininas também se encontram para representar a baianidade, como Ivete Sangalo convidando Luedji Luna, e a celebração de mulheres pretas no espetáculo de Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz. Gilberto Gil e Caetano Veloso, além de Bell Marques, ficam com a missão de levar todo axé da Bahia e a brasilidade da MPB para os palcos.

E o rap chega forte também! Orochi se junta a Djonga, Filipe Ret com Caio Luccas e Xamã convida os Gilsons para animar as duas noites de evento. Luísa Sonza contempla a eterna “marrom” Alcione, Léo Santana, Ferrugem, que terá ainda dueto com Xande de Pilares. O evento contará ainda com a Coke Studio Eletroarena, que trará DJs locais para não deixar ninguém parado.