Festival de música paulista dos mesmos criadores do Rock in Rio lança primeiro movimento de comunicação

Faltando pouco mais de um ano o The Town 2023 já inicia conversas com o público, gerando conexão com a capital paulista e com o Brasil

Faltando pouco mais de um ano para a abertura dos portões, o novo festival de música, cultura, arte e entretenimento de São Paulo, The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, começou seu grande movimento de comunicação, com o primeiro conteúdo chamado “Magia”.

Assim como no Rock in Rio, a organização trabalha para quebrar paradigmas e comunicar a magia e o fantástico, com objetivo de transportar o público para o universo incrível que ele irá conhecer e experiências inesquecíveis que vivenciará em The Town.

A esfera é a representação gráfica da logomarca de The Town

“Começamos nosso grande movimento de comunicação faltando pouco mais de um ano para a abertura dos portões. Nosso objetivo primário com essa comunicação é passar toda a grandiosidade da experiência que vamos ter em The Town, retratando que vai ser mágico. A proposta criativa de trabalhar a estética da esfera — representação gráfica da logomarca de The Town — é transportar, quem a toca, para a Cidade da Música, ou seja, para esse novo universo mágico e paralelo, que está em sinergia com a história que estamos contando”, conta Ana Deccache, diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town.

A partir de agora, com seu grande movimento de comunicação, The Town além de ocupar a cidade, começa a apresentar seus palcos: São Paulo Square, Factory e The One. Na gravação das duas intervenções, que deram origem a esta primeira comunicação, de um lado todo o encantamento do jazz com a personalidade de um vozeirão bem paulista, Jeniffer Nascimento e uma Big Band com 16 músicos, para representar São Paulo Square.

O o encantamento do jazz presente no festival

Do outro, ao melhor estilo industrial, performances de rap, trap e hip-hop, sob o timbre de Criolo e a ginga de um grupo de bailarinos, representam os palcos Factory e The One. Inspirado nos antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo, o Factory trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da Cidade, além de muitas intervenções artísticas que tomarão conta de toda a cenografia do local.

Já o palco The One tem como inspiração a arte urbana de São Paulo, com o grafite como um dos principais representantes. Tudo isso, embalado pelas trilhas já lançadas do festival. A cenografia e a arquitetura dos palcos levarão o público a sentir como se estivessem nos locais mais bonitos da cidade de São Paulo.

Performances de rap, trap e hip-hop representam os palcos Factory e The One

“Finalmente teremos um festival do time do Rock in Rio para chamar de nosso aqui em São Paulo e estou muito feliz por fazer parte disso. São Paulo é uma conexão de tribos e o festival vai trazer isso pra gente”, comemora Jeniffer Nascimento.

“A música tenta descrever um pouco da cidade de São Paulo, algumas das camadas de tantas camadas que essa cidade tem. O que é essa pluralidade, o que é essa ancestralidade, o que é o tanto de cada canto da cidade que se reúne neste território e um tanto do Brasil que se reúne também nesse território”, conta Criolo, autor do trap “Bem-vindo a São Paulo, The Town acontece”, uma das músicas tema do festival.

Factory trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap

Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e The Town, também compartilha suas percepções: “The Town é muito mais do que um festival, The Town é uma homenagem para São Paulo e será uma grande plataforma de promoção da cidade mundo afora, com toda a riqueza e pluralidade da sua cultura, da sua gente”.