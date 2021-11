Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves contará com a chef Mara Salles

A chef fará uma imersão gastronômica durante cinco dias

Os amantes da gastronomia estão comemorando, pois o Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves já começou e acontecerá até o dia 5 de dezembro no Sul de Minas Gerais. O evento, que era super esperado pelo público, contará ainda com uma imersão gastronômica da chef Mara Salles.











A chef deve embarcar para a cidade de Gonçalves no dia 15 de novembro, ficando até o dia 21 fazendo pesquisas no Bairro dos Venâncios. Ela irá conhecer os produtores locais, acompanhar colheitas e até visitar restaurantes tradicionais. O objetivo de Mara é desvendar os segredos da cultura local e conhecer um pouco mais da culinária a tradições típicas da região.

Quem quiser conferir o resultado dessa imersão, além de conhecer um pouco sobre uma das melhores culinárias do Brasil já pode participar do Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves, que vai até o dia 5 de dezembro contando com atividades presenciais e conteúdo on-line.









O evento celebra a comida da roça, aquela que é cultivada no quintal e temperada com histórias

O evento é realizado pela Gonçalvestur – Associação Pró-Turismo de Gonçalves (MG), entidade civil sem fins lucrativos e sem vínculos político-partidários ou religiosos, cujo objetivo é estimular e promover o turismo saudável nesse belo município localizado no sul de Minas Gerais e abraçado pela Serra da Mantiqueira.