Festival Curta! Documentários exibe gratuitamente 85 longas e 56 séries e distribui R$100 mil em prêmios

O canal Curta! completa dez anos em novembro, mas as comemorações já começam nesse mês de outubro

O canal Curta! promove o Festival & Prêmio Curta! Documentários – 10 Anos de Conteúdos Relevantes, uma iniciativa que vai distribuir R$100 mil em prêmios, divididos por cinco produções vencedoras.



Alceu Valenca – Na Embolada do Tempo

O público vai votar em suas obras preferidas, que serão exibidas gratuitamente: são 85 documentários de longas-metragens e 56 séries que se destacaram na programação ao longo da década, somando mais de 760 conteúdos produzidos para estrear na grade do canal.

Banquete Coutinho

Com votação pela internet no site www.festival.canalcurta.tv.br entre 1 e 31 de outubro, as produções integram os cinco eixos temáticos do canal: Música, Artes, História do Cinema, Pensamento e História Política & Sociedade.



O usuário poderá avaliar cada conteúdo, marcando entre uma e cinco estrelas. As dez obras mais bem avaliadas em cada categoria serão analisadas por um júri técnico que irá eleger a melhor de cada tema. Parte desse júri será formada por educadores. Para participar basta fazer um cadastro simples no site.

“Além de celebrar a primeira década do canal Curta!, a iniciativa comemora e ratifica a importância e o sucesso das políticas públicas de fomento à produção e circulação do audiovisual nacional, assim como a política “Disco é Cultura”, na década de 70, elevou a indústria fonográfica brasileira de deficitária na balança comercial à situação hegemônica que hoje desfruta e tanto nos orgulha” – destaca Julio Worcman, diretor e fundador do canal.



Os Quatro Paralamas

Entre os conteúdos abertos para votação popular durante o mês de outubro estão obras como a série “Incertezas Críticas”, que em três temporadas mergulha no pensamento filosófico de grandes intelectuais brasileiros e estrangeiros; e “Grandes Cenas”, que em duas temporadas destaca e analisa cenas antológicas do cinema brasileiro.

Longas-metragens documentais também estão disponibilizados, como “Banquete Coutinho”, que propõe olhar para a obra do mestre Eduardo Coutinho.

Julio Worcman, diretor e fundador do canal

A linha de produção de documentários sobre MPB também salta aos olhos: “Alceu Valença, na Embolada do Tempo”, “Com a Palavra Arnaldo Antunes”, “Ney Matogrosso à Flor da Pele”, “Os Quatro Paralamas”, entre 45 outros filmes lembrando a carreira de grandes artistas brasileiros. Também estão presentes filmes premiados e/ou que passaram por festivais de renome, como “Favela é Moda”, vencedor do Festival do Rio, e “Espero Tua (Re)Volta”, vencedor do prêmio da Anistia Internacional e do Prêmio da Paz, no Festival de Berlim.