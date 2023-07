Festeja 2023: Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo e mais artistas confirmados em Florianópolis

O maior festival itinerante de música do país chega à capital catarinense com um lineup imperdível

Florianópolis está prestes a receber um dos eventos musicais mais aguardados do ano: o Festeja 2023. Com data marcada para o dia 14 de outubro (sábado), o festival promete agitar o Stage Music Park com apresentações de renomados artistas do cenário sertanejo.

Os headliners desta edição são ninguém menos que Zé Neto & Cristiano e Israel & Rodolffo, que prometem levar o público ao delírio com seus hits contagiantes. Além disso, a Turma do Pagode, responsável pelo sucesso “Lancinho”, também marcará presença no evento, trazendo ainda mais energia e animação.

Zé Neto & Cristiano

Uma das grandes surpresas do lineup é a revelação do sertanejo Rafa Almeida, que vem conquistando cada vez mais espaço na indústria musical. Outro destaque é o cantor e DJ Igow, conhecido por suas parcerias de sucesso com grandes artistas, como Wesley Safadão e Matheus Fernandes.

Israel & Rodolffo

As vendas dos ingressos para o Festeja 2023 em Florianópolis começam no dia 11 de julho, no site Blueticket. Os fãs da música sertaneja e amantes de festivais não podem perder a oportunidade de vivenciar essa experiência única e envolvente.

O festival itinerante também passará por outras cidades do Brasil, como Cuiabá, Vitória da Conquista e Belo Horizonte. Com quatro edições ao longo do ano, o Festeja tem se consolidado como um dos eventos mais importantes do calendário musical do país.

Turma do Pagode

Nas últimas edições, o festival contou com a presença de artistas renomados, como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Ludmilla, Alexandre Pires, Seu Jorge e muitos outros. A diversidade de estilos e a qualidade das apresentações têm sido os principais atrativos do Festeja, que busca sempre surpreender o público com shows inesquecíveis.

Rafa Almeida

Fique por dentro de todas as novidades do Festeja 2023 seguindo o perfil oficial do festival no Instagram. Acesse aqui para conferir as últimas atualizações sobre as atrações, datas e locais dos shows.

DJ Igow

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa festa incrível e celebrar a música ao lado dos melhores artistas do país. Garanta seu ingresso e prepare-se para viver momentos inesquecíveis no Festeja 2023 em Florianópolis!

FESTEJA EM FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 14 de outubro/2023 (sábado)

Line up: Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Turma do Pagode, Rafa Almeida e Igow

Local: Stage Music Park (Rodovia Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, 1050 – Jurerê, Florianópolis-SC)

Horário: 19h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: Blueticket (abertura 11 de julho)

Realização: Som Livre, Grupo Onda e All