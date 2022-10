Festa na Literatura: Fábio Porchat, Beth Goulart e outros grandes nomes confirmam presença na 3ª edição da FLIT em Tiradentes, Minas Gerais

Evento que também vai homenagear os 90 anos de Ziraldo, estimado autor de Menino Maluquinho, acontece do dia 3 a 6 de novembro

Daqui há exatamente um mês tem início a 3ª Feira Literária de Tiradentes (FLITI). A Feira será entre os dias 03 e 06 de novembro na cidade mineira. Em suas edições anteriores, o evento já recebeu mais de 12 mil pessoas e tem expectativa ainda maior para essa edição.

Família aproveita as atrações da edição passada da FLIP

Fábio Porchat, pai do humorista Fábio Porchat, Beto Silva, Beth Goulart, Olavo Romano, Anna Claudia Ramos, Mary del Priori, Luciana Savaget, Antônio Góis, José Mauro Brant, Hildebrando Pontes são alguns dos nomes já confirmados para a 3ª FLITI. “A FLITI permite um encontro de grande autores e temas e propõe-se a popularizar o livro por meio da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor”, explica Cristina Figueiredo, idealizadora do evento.

A população terá acesso a escritores locais e nacionais, editoras e livreiros. O evento está sendo pensado sobre diferentes frentes: nomes de referências no meio literário e de reconhecimento do público; na diversidade de temáticas para serem ofertadas ao debate com o público que frequentará a Feira; no acolhimento e fomento de autores locais ou autores iniciantes; no reposicionamento da FLITI com o objetivo de fazer parte do calendário nacional dos principais eventos literários do Brasil e, por fim, em uma programação literária e cultural que abarque a diversidade de públicos, seus desejos e suas visões de mundo.

A Feira Literária de Tiradentes já recebeu mais de 12mil pessoas em suas edições anteriores

A FLITI está entre os principais eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, proporcionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. A oportunidade de ler e ouvir histórias é uma importante e poderosa ferramenta de inclusão para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência (PcD). A FLITI vem construir um novo olhar por meio da leitura e do universo literário.

90 anos de Ziraldo

A 3ª FLITI será em homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo e a celebração dos seus 90 anos de idade. A realização da Feira destaca-se como um espaço para apresentações artísticas e culturais, tais como: espaço para autógrafo, ciclo de palestras, contações de histórias, apresentações culturais e eventos artísticos literários paralelos.

Ziraldo, autor de Menino Maluquinho e outras obras, receberá honrosa homenagem no evento pelos seus 90 anos

É um evento cuja proposta principal é o incentivo à leitura e ao hábito de ler através do contato com autores, programações lúdicas e atividades literárias para todas as faixas etárias. São dias de imersão no universo do conhecimento e da cultura literária.