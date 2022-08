Festa do Peão e Expoflora acontecem em setembro e já movimentam setor hoteleiro de Campinas (SP)

Festividades atraem turistas de diversas partes do Brasil, com estimativa de público que ultrapassa 300 mil pessoas, gerando impactos positivos em hotéis e restaurantes locais

As cidades de Jaguariúna e Holambra, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), se preparam para receber cerca de 320 mil turistas de todo o país em setembro. O motivo são dois grandes eventos: a Festa do Peão de Jaguariúna e a Expoflora – uma das maiores feiras de flores e plantas ornamentais da América Latina.

Com menos de um mês para a abertura ao público, as festividades já movimentam os hotéis da região de Campinas, com alta demanda em reservas de apartamentos. Segundo Eduardo Porto, diretor da Rede Vitória Hotéis, que conta com cinco unidades na região, desde o final de julho já é sentido um movimento forte de procura por reservas. “Em algumas unidades, não existe mais espaço para setembro, com as reservas já esgotadas em três unidades”, conta Eduardo, e acrescenta: “Estes dois eventos atraem um bom público para a região e os hotéis”.

A região de Campinas tem como forte o turismo de negócios, que se concentra nos dias de semana e representa 80% do faturamento das empresas. Estes grandes eventos, como Expoflora e Festa do Peão, que acontecem nos finais de semana e feriados, atraem um público diferente, contribuindo para aumentar a taxa de ocupação nos hotéis nestes dias.

O fim do isolamento social, a retomada dos eventos corporativos e sociais, o aumento de reservas por turistas e o maior consumo em restaurantes têm impulsionado os mercados hoteleiro e gastronômico do local. Com um aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2019, a Rede Vitória Hotéis registrou, em junho, um faturamento recorde desde a sua criação, há 21 anos. O grupo, que possui cinco hotéis em operação e restaurantes, contabilizou também o melhor semestre de sua história, com alta de 10% sobre 2019, melhor ano até então.

O setor de hospedagem, com três unidades em Campinas, uma em Paulínia e uma em Indaiatuba, respondeu por 59% da fatia total do faturamento da Rede. A área de Alimento & Bebidas, que engloba os restaurantes Bellini, Kindai, Bufê Casa Bellini e Esquinica (todos em Campinas) Vitorino (Paulínia) e Vick Pizza e Cozinha (Indaiatuba), teve 41% de participação.

Segundo Rodrigo Porto, grande parte dos resultados semestral e mensal (junho) deve-se, especialmente, à retomada dos eventos corporativos, sociais e casamentos, represados ao longo de dois anos. “O consumo nos restaurantes e as reservas para turismo de lazer também vêm crescendo a cada mês, contribuindo para que o Grupo atinja estes resultados”, finaliza.