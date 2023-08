Festa do Peão de Barretos terá mais de 100 shows e rodeio internacional neste mês de agosto

A mais famoso evento do gênero no país acontece a partir de 17 de agosto e deve reunir quase 900 mil visitas ao longo de 11 dias

A partir do dia 17 de agosto, Barretos – a 428 km de São Paulo – será o centro do mundo sertanejo. Terá início a 68ª edição da Festa do Peão de Barretos, que terá mais de 100 shows e rodeio internacional para movimentar a economia e o turismo regional.

As atrações musicais vão se apresentar em cinco palcos Crédito: Divulgação



A Capital Nacional do Rodeio, vai receber estrelas da música, além das principais competições esportivas do gênero. A Festa do Peão de Barretos terá mais de 260 horas de entretenimento, se consolidando como o maior espetáculo do gênero na América Latina e recebendo em torno de 900 mil visitas ao longo dos 11 dias no complexo que soma mais de 2 milhões de metros quadrados.

Mais de 600 competidores devem passar pelas disputas barretenses Crédito: Divulgação



O evento impacta diferentes setores da região, já que são criados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos para a Festa acontecer, de acordo com Os Independentes. Já segundo o Centro de Inteligência e Economia do Turismo, vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de 2022 gerou R$ 1,24 bilhão em impacto direto e indireto ao longo de seus 11 dias na região.

A Festa se estende até dia 27 com atrações diárias no Parque do Peão.

A Festa

O evento – além de celebrar a música e sediar as finais dos campeonatos nacionais de rodeio e o tradicional Barretos International Rodeo – é ainda reconhecido por manter viva as tradições caipiras e a cultura sertaneja com inúmeras atrações do gênero.



“A Festa do Peão de Barretos tem o dever e o objetivo de enaltecer a cultura sertaneja e movimentar a economia da região, além de alegrar o público com os mais variados shows musicais e de emocionar a multidão com as competições esportivas. Procuramos oferecer uma estrutura completa para que o evento agrade a todos, inclusive as crianças, as famílias, os competidores e todo o público presente”, ressalta Hussein Gemha Junior, presidente de Os Independentes, associação organizadora da Festa do Peão de Barretos.



Atrações musicais

As atrações musicais vão se apresentar em cinco palcos: Estádio, Amanhecer, Raízes, Culturando e Camping (exclusivo para os hóspedes do local). O evento conta com uma grade de shows diversa, com encontro de gerações e apresentações que são exclusivas.



Entre os mais de 100 shows que estão nos dois palcos principais – Estádio e Amanhecer – estão: Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone, Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, César Menotti & Fabiano, Zezé di Camargo & Luciano, Clayton & Romário, Hugo & Guilherme, Boate Azul com Gian & Giovani e Edson & Hudson, Matheus & Kauan, Eduardo Costa, Mari Fernandez, Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinicius, Maria Cecília & Rodolfo entre muitos outros. Garantindo que o público curta diferentes gêneros musicais, também vão se apresentar artistas de outros gêneros como Alok, Pedro Sampaio, Dennis, Lozanello, Open Farra, Malifoo, Menos É Mais e outros.

Competições esportivas

A Festa do Peão ainda tem as aguardadas competições esportivas que colocam o Brasil no calendário mundial do rodeio. Os maiores atletas do país e também competidores dos Estados Unidos e do México desembarcam na Capital Nacional do Rodeio em busca do título de campeão do evento. No total, mais de 600 competidores devem passar pelas disputas barretenses.



Na Hípica do Parque são realizadas as classificatórias das provas cronometradas (Três Tambores, Team Penning e Ranch Sorting) e no Estádio de Rodeio acontecem as finais dos principais campeonatos do país.



Em 2023, a Festa sedia a final da PBR Brasil (17 a 20/08), a final da Liga Nacional de Rodeio LNR (21 a 23 e 26/08) e o Barretos International Rodeo (24 a 27/08). O campeonato internacional completa 30 anos e engloba as modalidades rodeio em touros, cutiano, sela americana, bareback, três tambores e team penning.



E neste ano, integrando as comemorações dos 30 anos de internacionalização do rodeio, o treinador norte-americano criador do método doma racional, Monty Roberts, vai participar do evento pela primeira vez, com apresentações na arena e uma clínica demonstrando seus métodos aberta ao público que estiver no Parque do Peão.

Tradição

A tradição e a cultura sertaneja são enaltecidas no evento. Para preservar essas raízes, a Festa do Peão traz o Concurso da Queima do Alho. A disputa culinária acontece na programação desde 1956 e preserva os sabores da comida típica do estradão boiadeiro. Neste ano, 20 comitivas de diferentes regiões do país participam do concurso, que será realizado no dia 20 de agosto, a partir do meio-dia, no Rancho Ponto de Pouso, dentro do Parque do Peão.



Outra atração é o Concurso do Berrante, que acontece com a Queima do Alho e reúne competidores de diversas regiões do país.



Além disso, para valorizar a cultura brasileira, o evento conta com o palco Culturando, que é uma referência de preservação e difusão cultural para o público. Na programação estão apresentações de grupos de catira e orquestra de cordas caipira, samba e pagode, festival de dança, música country, covers e muito mais. Neste ano, o palco vai receber cerca de 150 atrações, representando mais de 80 cidades de 15 estados do país.



Já o Palco Raízes é exclusivo para a música caipira – reunindo artistas amadores e profissionais -, apresentações de danças típicas e declamações de versos caipira.

Para as crianças

Garantindo a diversão de toda a família, o Parque está mais do que preparado para receber as crianças. A principal atração para os pequenos é o Rancho do Peãozinho, que ocupa uma área de 35 mil metros quadrados, com várias opções socioeducativas ao longo do evento. No espaço conta com os rodeios em Carneiros e Júnior; escolha da Rainha e Mister Peãozinho; Festival Barretos Kids e muito mais. O público também pode conhecer a minifazenda e o minizoológico, além de participar de muitas brincadeiras voltadas às crianças. E o mais importante: todas as atrações contam com o auxílio de monitores.

Ingressos



Os ingressos para a 68ª Festa do Peão de Barretos estão à venda através do site oficial do evento e, também, pelo site da Total Acesso.

Confira a programação completa e mais informações no site oficial de Os Independentes.