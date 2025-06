Treze candidatas disputarão o título de Rainha da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos. As selecionadas na primeira etapa do concurso foram anunciadas nesta segunda-feira, dia 02, e agora se preparam para a final que acontece no dia 18 de julho, no North Shopping Barretos, a partir das 20h.

As finalistas irão se apresentar diante de um corpo de jurados que avaliará beleza, desenvoltura e simpatia. Além da Rainha, será eleita também a Princesa, segunda colocada no concurso. Ambas terão a missão de representar a histórica edição de 70 anos da Festa, que acontece de 21 a 31 de agosto no Parque do Peão.

Festa do Peão de Barretos apresenta candidatas a rainha da edição de 70 anos – Crédito: Guizy Fotos

Concorrerão ao título as candidatas Afrodite Silva, Ana Beatriz Arruda, Ana Carolina Santos, Daiane Torres, Gabriela Alves, Gabrielle Quiles, Isabele Freitas, Lara Peghim, Lorena Ribeiro, Maria Júlia Garcia, Marina Dantas, Thaiene Galvão e Thayná Resende. Para participar, todas atenderam aos requisitos do regulamento que, entre as regras, exige que a candidata seja nascida ou resida em Barretos.

A escolha da Rainha do evento é uma tradição que ocorre desde 1956 e mantida por Os Independentes – associação realizadora da Festa – ao longo da história.

Concurso, que escolherá a Rainha e a Princesa do evento, será realizado no dia 18 de julho, às 20h, no North Shopping Barretos – Crédito: Guizy Fotos

“É uma tradição que mantemos que tem um forte envolvimento da comunidade barretense. Muitas meninas sonham em ser Rainha da Festa desde a infância. Hoje o papel da rainha e da princesa é o de representar o evento como um todo, sua relevância cultural, esportiva, sua tradição e sua história. Elas são verdadeiras porta-vozes e formadoras de opinião, por isso fazemos uma escolha bem detalhada”, explica Fernando Moni, diretor social de Os Independentes, responsável pela organização da seletiva e do concurso.

O concurso é uma realização da Associação Os Independentes, em parceria com o North Shopping Barretos. A organização geral é de Fernando Moni, com produção de Milton Figueiredo e Reinaldo Costa. As candidatas desfilarão com trajes típicos assinados pelo estilista Marcelo Ortale e terão produção de cabelo e maquiagem feita pelo Salão Luiza.