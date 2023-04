Festa do Marmelo e 1º Festival Gastronômico do Pinhão prometem agitar a cidade Delfim Moreira

Município terá várias atrações gastronômicas e culturais durante a festa que acontece de 21 a 23 de abril

Em Delfim Moreira, cidade localizada na divisa entre Minas e São Paulo, na micro região de Itajubá, a programação para o feriado e final de semana já está garantida. Delfim Moreira é um município que vem se destacando no cenário turístico e cultural pelas ações realizadas para o fomento da cadeia produtiva de frutas, como o marmelo e do pinhão que vem sendo utilizado principalmente na gastronomia.

Prefeito Edilberto Marques e as secretárias, Taynara Munair de Cultura e Turismo e Joelma Ap. Rabelo de Agricultura

O município tem diversas atrações voltadas para o turismo rural, ecoturismo e para a gastronomia. Tudo isso num cenário cercado de belas montanhas e inúmeras quedas d’água e cachoeiras, proporcionando uma experiencia única aos turistas que visitam a cidade.

A sopa de Marmelo é considerada bem patrimonial imaterial desde 2010 e pode ser consumida fria ou quente

A cidade com pouco mais de oito mil habitantes vê a sua população quase que dobrar durante a tradicional festa do marmelo, que este ano chega a sua 6º edição e ganha mais uma atração, o primeiro festival gastronômico do pinhão, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril.

Delfim Moreira é um dos maiores produtores de marmelo e desde 2015 realiza várias ações de salvaguarda da sopa

O Prefeito Municipal, Edilberto Marques esta bastante otimista com a retomada da festa que por dois anos não pode acontecer em virtude da pandemia da Covid 19. “Preparamos tudo com muito carinho e atenção. Nossa população poderá desfrutar de uma festa bem organizada, com segurança e boas atrações culturais e gastronômicas. Os turistas serão recebidos com o que temos de melhor em nossa mineiridade, a acolhida com afetividade.”

Taynara Munair secretária de turismo cultura e lazer, ressalta que com a realização da Festa do Marmelo a cidade se destaca por ser uma festa cultural e gastronômica. “Já se tornou uma tradição, é patrimônio cultural da cidade.

Pela primeira vez, a cidade terá também o festival do pinhão e servirá iguarias como a da foto: lombinho com pinhão e cuscuz com pinhão



Antigamente o marmelo era o principal produto agrícola para as famílias do município, muitas viviam do plantio e colheita do marmelo o que, movimentava a cidade e a economia local, principalmente pela fabricação de marmelo”, explica a secretária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sopa de Marmelo: bem patrimonial imaterial

A iguaria mais simbólica da cidade é a Sopa de Marmelo, que é registrada como bem patrimonial imaterial desde 2010. A sopa era produzida nas épocas de safra – janeiro, fevereiro e março, e pode ser consumida fria ou quente. Neste período, Delfim Moreira era um dos maiores produtores de marmelo do Brasil, sua economia girava em torno disso. Pensando nisso, desde 2015, sob coordenação da Diretora de Patrimônio Cultural Edméia Alkimin, são realizadas várias ações de salvaguarda da sopa, como oficinas de produção e distribuição gratuitamente a população nos três dias de festa.

A expectativa para a festa do marmelo é grande, já que a edição será presencial. São esperados mais de 5 mil visitantes nestes três dias dedicados a cultura e a gastronomia enfatiza Taynara Munair.

Pinhão: Cultura e Economia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joelma Aparecida R. Pádua, Secretária de Agricultura comenta a importância dos trabalhos de fomento ao pinhão, que atualmente é a grande força econômica da cidade e contará com um espaço físico de exposição de derivados do pinhão e venda de comidas com pinhão durante a festa. “Delfim Moreira possui 1000 hectares de floresta com Araucária. Somos o maior produtor de pinhões da região sudeste. Nos meses de safra a venda do pinhão movimenta a economia do município. A secretaria de Agricultura em parceria com a Emater-MG está desenvolvendo várias ações para agregar valor a cadeia produtiva do pinhão e preservar a Araucária Angustifolia.”

O evento conta também com atrações artísticas e culturais, feira de artesanato, espaço da produção associada ao turismo, palestras técnicas sobre a cultura do marmelo e da araucária, aulas show com chefs da gastronomia nacional compartilhando receitas e dicas gastronômicas.