Fertilização in vitro é solução para pacientes oncológicos que querem engravidar

Alguns tratamentos contra câncer diminuem as chances da maternidade de forma natural

A maternidade é o sonho de muitas mulheres, mas muitas vezes essa conquista pode ter dificuldades para chegar por problemas de saúde que interferem na gestação. Uma das coisas que podem prejudicar são os tratamentos contra tumores, mas a fertilização in vitro tem sido a solução para os pacientes oncológicos que encontram dificuldades em engravidar naturalmente.

Nilo Frantz é pioneiro da fertilização in vitro no país. Ele foi responsável pelo nascimento do primeiro bebê pela técnica de Maturação In Vitro de Óvulos (IVM)



“Os tratamentos para o câncer de mama podem comprometer a fertilidade da mulher, pois são prejudiciais para os ovários. Felizmente, hoje já existem técnicas para preservar a fertilidade feminina em pacientes oncológicas, entre elas o congelamento de óvulos. Uma vez que os óvulos são retirados antes do início do tratamento e criopreservados, poderão ser utilizados futuramente, quando a paciente já estiver tratada e apta a engravidar”, explica Nilo Frantz, especialista em reprodução humana, da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, em São Paulo.

“Maternidade é reviver. Aprendi a me doar até mesmo quando não tenho mais energia, hoje sinto que não estou sozinha e que meu filho estará sempre do meu lado”, diz Milena



Um dos casos de sucesso da reprodução assistida foi o da nutricionista Milena Kerbauy, de 37 anos, de Ribeirão Preto-SP. Após três anos de casada, ela decidiu tentar engravidar, mas descobriu um nódulo mamário ao ir na ginecologista. Então, a paciente seguiu o tratamento oncológico, mas assim que finalizou ela retornou a busca pela maternidade.



“Quando terminei o tratamento, meu oncologista me indicou o trabalho do Dr. Nilo Frantz, pois precisava de um profissional sério e que fizesse meu tratamento de reprodução de forma individual e acolhedora, pois devido ao meu histórico eu precisava de um médico com uma visão ampla e integrativa da minha saúde, visando sempre a vida e a minha saúde”, conta.

A fertilização in vitro surgiu na década de 70, e desde então, evoluiu consideravelmente. Ela indicada para diversas causas de infertilidade masculina e feminina



Após realizar uma série de exames para diagnosticar algumas das causas do porquê ela não estava engravidando, Milena foi orientada a realizar o tratamento da fertilização in vitro e na primeira tentativa com 1 embrião, a nutricionista engravidou. “A fertilização in vitro é um dos métodos de tratamento mais conhecidos no mundo. O objetivo é tratar mulheres com problemas de infertilidade”, explica Frantz.



Sobre o sonho realizado, a nutricionista se emociona ao falar. “Choro toda vez que me lembro. Com tudo o que vivi, hoje olho pra trás e até eu não acredito que nunca desisti com tantos e tantos obstáculos. Hoje meu milagre tem 1 ano e 6 meses e se chama Henrique. Ser mãe é aprender e ensinar ao mesmo tempo, é um amor sem regras, sem limites e sem ponderação”, finaliza a mamãe de primeira viagem.