Fernando Nienkotter viaja pelo Chile de moto em novos episódios de ‘Estradas do Mundo’

O apresentador viajou pelo extremo sul do Chile na nova temporada do Travel Box Brazil.

Já pensou em desbravar uma das estradas mais exuberantes do mundo sob duas rodas? Essa foi a aventura que o apresentador Fernando Nienkotter embarcou pelo extremo sul do Chile na 2º temporada de ‘Estradas Do Mundo’, que estreia em 18 de junho pelo canal Travel Box Braazil.

A aventura que durou 25 dias e percorreu a incrível Carretera Austral. Fernando explorou 11.800km, além de trajetos a pé, inalcançáveis com veículos. A rota apresentada na série passa por Chaitén, Coihaique, Frutillar, Puerto Cárdenas, Puerto Rio Tranquilo, Tortel e termina em Vila O’Higgins, na Patagônia Chilena.

Fernando ainda contou os detalhes da aventura. “Pude conhecer lugares fantásticos e entrar em contato com histórias muito interessantes. Em Chaitén, por exemplo, conheci habitantes locais que sofreram com as erupções vulcânicas, sendo que o local ainda está em reconstrução. Também fomos até Coihaique, a cidade mais poluída da América Latina, entre muitas outras situações que poderão ser vistas na série”, contou.

Mas o apresentador garante que além paisagens bonitas é necessário tem um bom planejamento: “É essencial ter bom conhecimento em mecânica e um minucioso planejamento de viagem, para antecipar quais seriam os imprevistos e já reunir os materiais necessários”, disse.





“O objetivo do programa, e o meu, é viajar o mundo em busca de novas experiências. E agora, por conta da pandemia, vou aproveitar para desbravar as belezas do nosso país, por isso a nova temporada vai retratar uma jornada pelas serras Gaúcha e Catarinense”, comentou.

A estreia da 2º temporada de ‘Estradas do Mundo’, no canal Travel Box Brazil, está marcada para o dia 3 de junho, às 18 horas.