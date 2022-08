Fernanda Pineda é a nova apresentadora da MTV para comandar o MTV Hits Gaming e MTV News Gaming

As duas colunas semanais, que estreiam na segunda-feira, dia 15 de agosto, trarão novidades do mundo geek e gamer

A MTV acaba de anunciar Fernanda Pineda como nova apresentadora do canal. Com experiência como repórter, editora e apresentadora, ela vai estrear nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, no MTV News e MTV Hits.

As duas colunas, MTV Hits Gaming e MTV News Gaming trarão semanalmente, todas as novidades do mundo gamer e geek para MTV Hits e MTV News.

“É a realização de um sonho poder falar de um assunto tão maravilhoso e ainda na MTV, né? Estou realmente MUITO feliz e animada. Tô torcendo para a galera curtir esse olhar pop que vamos levar para o mundo geek, esse universo que é completamente apaixonante. Acho que vai dar um super match!”, comemora Fernanda.

Já na estreia a apresentadora vai dar destaque ao show do Justin Bieber no Free Fire, em comemoração aos 5 anos do jogo, que está marcado para acontecer dia 27 de agosto. E também comentará como a colaboração fortalece a tendência de aparição de artistas do pop nos jogos.

“Agora no MTV Hits vejo muito do que acredito também como comunicadora: o público tem diversas fontes de informação sobre as coisas que curte, mas pode escolher receber de uma maneira divertida, ousada e com ponto de vista – exatamente o que o programa entrega”, completa.

O MTV HITS é comandado por Spartakus e traz o que está bombando na cena pop musical no Brasil e no mundo. O MTV News, diariamente (de segunda a sexta-feira), traz drops de 1 minuto nas redes sociais com as novidades do mundo pop. O MTV News também é exibido nos intervalos comerciais da MTV.

SERVIÇO

MTV HITS GAMING

Estreia: segunda-feira, dia 15 de agosto, às 17h30, durante o MTV Hits, na MTV (Consulte sua operadora).

Novas colunas: toda segunda-feira, às 17h30, durante o MTV Hits, na MTV (Consulte sua operadora).

MTV NEWS GAMING

Estreia: segunda-feira, dia 15 de agosto, na MTV (Consulte sua operadora) e nas redes sociais da MTV.

Novas colunas: toda segunda-feira, na MTV (Consulte sua operadora) e nas redes sociais da MTV.