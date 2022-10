Fernanda Medrado e Luana Thalita exibem em campanha para Máfia Brasileira

A ex-fazenda ao lado da blogueira posaram para o editorial de Natal da marca

Nem só de exposição na TV vivem as celebridades que participam dos indefectíveis reality shows. Fora do ar, muitos participantes fazem trabalhos diversos para aproveitar ao máximo a exposição que tiveram de sua imagem nos programas.

Para aproveitar a fama, a ex-Fazenda Fernanda Medrado ao lado da blogueira Luana Thalita, estampam uma coleção da loja Máfia Brasileira. Elas posaram um novo editorial de natal e de fim de ano para a grife.

Os cliques foram caprichados, com poses milimetricamente pensadas para que as celebridades pudessem exibir suas formas e divulgar as novas peças da marca.